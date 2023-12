Jessica Bueno se confiesa tras su sonada ruptura con Pablo Marqués

La relación de Pablo Marqués y Jessica Bueno forma parte del pasado. Una ruptura de la que los seguidores de 'GH VIP' han sido testigos y tras la cual la concursante del reality se ha confesado. La joven, quien se ha convertido en una de las absolutas protagonistas del programa, ha hablado desde el espacio en el que tantos titulares ha copado y ha revelado que todavía se siente desubicada. Eso no quita que se sienta agradecida por el apoyo y por los cambios que le ha ido trayendo la vida, los cuales ha ido aceptando uno a uno. Incluida su nueva situación sentimental. "Por todo lo que soy, por todo lo que tengo, por todo lo que he recibido y por todo lo que aún está por llegar. GRACIAS", escribía este martes, siendo poco antes cuando explicó lo duro que le estaba resultando recuperar su vida.

"Todavía estoy desubicada. Mi mente aún está allí dentro. Estoy aún aterrizando", comenzaba diciendo a Telecinco. Consciente de que su participación ha generado todo tipo de comentarios, Jessica Bueno por el momento ha preferido centrarse en lo bueno. En aquellos que le han querido brindar su apoyo y le han mandado cientos de mensajes de cariño, tal y como ella misma reconoce ante las cámaras. "Me he centrado en los mensajes bonitos y en el cariño que he recibido de todo el mundo. No olvidaré el primer día con todas las ganas con las que entraba", cuenta con nostalgia. Pero, ¿se ha llegado a plantear si se ha equivocado durante su concurso?, ¿hay algo de lo que se arrepienta ya sea con Luitingo o con el resto de compañeros? La modelo, lejos de maquillar su respuesta, ha sido tajante: "No me arrepiento de nada porque en todo momento he hecho lo que sentía. Me siento tranquila, no me arrepiento de absolutamente nada", añadía. Una forma rotunda con la que confirma que suscribe su actitud con el andaluz durante el concurso.

La verdadera razón por la que han roto Jessica Bueno y Pablo Marqués

Lo que sí se limitaba a aclarar poco antes era cuál había sido el motivo de su ruptura. Jessica Bueno y Pablo Marqués no habrían roto por la aparición de Luitingo, con el que ella tenía una evidente complicidad, sino porque ella no se siente preparada para tener otra relación. Y es que cabe recordar que hace solo un año se estaba divorciando de su marido, Jota Peleteiro, cuyo matrimonio terminó con rumores de infidelidad por parte de él. "Yo estoy bien, sí. No voy a entrar en detalles de si tiene razón o no. Yo estoy bien, simplemente hago lo que me nace y mi deseo de centrarme en mis hijos y en mí misma. Es que nadie se ha parado a pensar que yo estaba conociendo a una persona, llevaba cuatro meses con él, sacada poco después de mi divorcio. No se ha acabado por Luis (...) Yo aún tengo cosas que curar. Nadie se da cuenta que yo hace un año me he divorciado. Yo no estoy preparada para estar con alguien más", explicaba.

Poco antes posteaba un mensaje que evidenciaba que no aportaba más detalles de su ruptura por no avivar la polémica. A pesar de que podría confesarse y explicarse mucho más a fondo sobre lo sucedido, ella prefiere permanecer en un discreto segundo plano. "No siempre se calla para guardar silencio. Se calla para conservar la paz. A veces estar en paz es mejor que tener razón", deslizaba. Unas palabras tras las que amigos y compañeros de la casa como Zeus Montiel escribían a la joven para animarla y recordarle su valía: "Amiga vales mucho. Adelante cómo tú eres y con esos principios que delatan tu gran persona".

El mensaje de Pablo Marqués que evidencia cómo se encuentras tras romper con Jessica

Pablo Marqués optaba por refugiarse en amigos, familia y su mascota para sobrellevar lo sucedido estos días. Él mismo publicaba una fotografía junto a su perro, alguien muy importante en su vida y al que está profundamente unido, según ha contado. "Hay amores que no se pueden explicar… Desde el primer momento tuvimos esa conexión. Gracias por llegar y darme esta ilusión", escribía.