La emotiva carta de Jessica Bueno a Luitingo tras salir de 'GH VIP'

El paso de Jessica Bueno por ‘GH VIP’ ha provocado un inesperado giro de 180 grados en su vida. El pasado mes de septiembre, la modelo entraba a la casa de Guadalix mientras mantenía una afianzada relación con Pablo Marqués que actualmente parece estar rota en mil pedazos. Y es que, sus continuos acercamientos a Luitingo en el reality de Telecinco podrían haber marcado un antes y un después en su historia de amor. Pero la sevillana no parece arrepentirse en absoluto y ahora ha protagonizado una carta abierta dirigida a su excompañero de programa.

Jessica Bueno ha tomado las riendas de su cuenta de Instagram para compartir un vídeo realizado por uno de sus clubs de fans en el que resumen su estancia en ‘GH VIP’ y su relación con Luitingo. Un clip al que la madre del primer hijo de Kiko Rivera ha añadido unas bonitas declaraciones: “Ojalá pueda verle sonreír con ganas pronto ahí dentro. Se lo merece. Desde la distancia le mando todo mi cariño y apoyo incondicional. No puedo verle así de triste, ¡necesita sentir que todos le queremos y apoyamos! ¡Vamos, Luis, sigue regalándonos momentos bonitos!”, ha exclamado, visiblemente preocupada por las últimas actitudes de su amigo.

La dedicatoria de la modelo al cantante de ‘Operación Camarón’ no ha quedado ahí, y ha incluido en su post una canción de lo más significativa. Se trata de ‘Luna’, del último disco de Aitana: “Dicen que todo pasa por algo, es lo que me dije yo por años y te encontré cuando no lo esperé. El tiempo nunca fue un buen aliado. Alguno siempre estuvo acompañado. O tú o yo. Nunca los dos. Todo el mundo hablaba, repetían cuentos sobre mí, pero tú escuchabas, eso es lo que me gustó de ti. Tú, mi luna llena eres tú, cuando apareces eres luz”, pronuncia la cantante en su tema.

Jessica Bueno justifica su 'no reencuentro' con Pablo Marqués

Por ahora, Jessica no ha dado ningún paso al frente en lo que a su relación amistosa con Luitingo se refiere, pero todo apunta a que su romance con Pablo no atraviesa su mejor momento. En su aparición en el debate de ‘GH VIP’, todas las miradas fueron a parar hacia la figura de la de Sevilla, que rindió cuentas ante Ion Aramendi y la audiencia al admitir que no había visto a su novio desde que salió de la casa de Guadalix. Según ella, ha preferido dedicar esta primera toma de contacto con el mundo real a disfrutar de la compañía de sus tres hijos y, si algo tiene claro, es que quiere preservar la intimidad del empresario ya que “no ha sido un concursante”.

A esto se suma la drástica decisión de Marqués a la hora de eliminar todas y cada una de las fotos que tenía con Jessica de su perfil de Instagram. El modelo se había convertido en uno de los apoyos fundamentales de la ex de Jota Peleteiro fuera de la casa de Guadalix, pero sus últimos movimientos dejan entrever que hay algo de la actitud de la sevillana que no le ha gustado. Sin embargo, esta última le justificaba en directo al decir que “él subió fotos apoyándome, pero como ya estoy fuera no hacen falta”.

La dedicatoria más sincera de Luitingo a la modelo

Sea como fuere, si algo está claro es que el distanciamiento entre la pareja cada vez es mayor, del mismo modo que las posturas entre Bueno y Luitingo se acercan por momentos. Ni la expulsión de Jessica de ‘GH VIP’ ha provocado que el cantante la aleje de sus pensamientos, motivo por el que llevaba a cabo su confesionario más sincero: “Estoy triste porque se me ha ido una grandísima parte de mi alegría, felicidad y motivación aquí”, comenzaba confesando el intérprete.

“Echo de menos el cariño, los abrazos, cocinar juntos, estar unidos, su sonrisa, sus consejos, su personalidad, el no separarme de ella”, continuaba Luitingo entre lágrimas. Además, el andaluz entonó una canción con dedicatoria directa a su paisana: “Cuánto daría por volverte a ver entrar por esa puerta, quién lo diría que sin tus manías me he quedado a medias, yo no sabía que este amor vivía en un reloj de arena y que podía estar sintiendo sin darnos cuenta…”, entonaba bajo la atenta mirada de una Jessica muy emocionada.