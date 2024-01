Jessica Bueno abre el inédito álbum de fotos de su plan familiar con Luitingo y sus hijos

Jessica Bueno y Luitingo se han vuelto inseparables. A pesar de que al principio eran bastante reacios a mostrar su amor en público, tras su salida de 'GH VIP' no dejan de hacer planes juntos. Tanto, que decidieron pasar juntos las Navidades y ahora el Día de Reyes. La ex de Kiko Rivera está disfrutando como nunca de su nuevo romance y no ha dudado en incluir al cantante en el álbum de fotos que ha compartido en Instagram de cómo ha vivido este fin de semana tan especial por la llegada de los Reyes Mayos.

Jessica Bueno y Luitingo, inseparables tras su salida de 'GH VIP'

"Recap de este fin de semana mágico disfrutando del día de Reyes con mis peques y la familia", ha escrito la modelo en una publicación con 10 imágenes inéditas de cómo ha sido su fin de semana. Su madre, sus hijos y, por supuesto, Luitingo eran los protagonistas indiscutibles de sus fotografías. La pareja ha disfrutado unos días en Sevilla con la familia de Jessica Bueno, han saludado a los Reyes Magos desde la cabalgata e incluso han abierto juntos los regalos. Un día muy especial para la ex concursante, que ha vivido con ilusión la noche más mágica del año junto a su nuevo amor.

Por si fuera poco, Luitingo también ha querido presumir del fin de semana de ensueño que han pasado. El cantante de 'Operación Camarón' ha compartido con sus seguidores las imágenes más destacadas de su estancia en Sevilla, incluido el regalo que le ha hecho 'La Jessi': una cazadora de cuero rellena de pelito, muy parecida a la que llevaba ella misma. Con una imagen destacada en la que aparece el cantante dándole un beso en la mejilla a la modelo, ha resumido sus fiestas: "Han sido unas Navidades maravillosas. Rodeado de familia y gente de infinita calidad. Nos lo hemos pasado súper bien, muy liados, y disfrutando todo lo que se podía. Ahora toca seguir igual de feliz, currando, componiendo, cantando... y... ¿destino? Ahí queda eso".

A juzgar por lo que publican en sus redes sociales, su relación va viento en popa a toda vela. Luitingo ya conoce a los hijos de Jessica Bueno y se lleva de maravilla con ellos: en las imágenes se puede ver cómo coge en brazos a uno de ellos para ver mejor la cabalgata. Entre ellos, las cosas también van mejor que nunca: acaramelados, dándose beso y dedicándose bonitas palabras de amor. La modelo se siente afortunada y feliz por estar conociendo a una persona de la que se ha enamorado como si de una adolescente se tratase.

Luitingo le grita su amor a los cuatro vientos

Hace tan solo unos días, Luitingo se declaraba en público a Jessica Bueno con una carta que dejaba completamente derretida a la modelo. "Si te quiero más, reviento. Le grito a los cuatro vientos. Me tocas y acabo volando, no sabes la felicidad que siento. Increíble la luz que desprendes, increíble la admiración que te tengo. Confía en lo que te adoro, confía en lo que te quiero. Para cosa bonita, tu alma, para cosa bonita, tu cara, para cosa entrañable, tu cuerpo. Eres bondad y nobleza. Lucharemos juntos por los suelos. He conocido tu amor y sigo viviendo en un cuento", aseguraba.