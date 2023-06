Jennifer Lawrence es una de las actrices más aclamadas de Hollywood. No es para menos. A sus 32 años, tiene un Óscar en su haber y ha trabajado con los mejores de la meca del cine. Ayer acudió a El Hormiguero para promocionar su última película, Sin malos rollos, que protagoniza junto al jovencísimo Andrew Barth Feldamn, de 21 años. Además de hablar del proyecto con Pablo Motos, Lawrence relató uno de los momentos más terroríficos de su vida: el día que estuvo a punto de morir dentro de un avión privado: "Fue aterrador".

"Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Íbamos a morir todos"

Los dos actores se mostraron entusiasmados con la película que están a punto de estrenar. Llegará a los cines españoles el próximo 23 de junio y promete ser un éxito en taquilla, como todo lo que toca la actriz. Sin malos rollos cuenta la historia de una conductora de Uber, a la que da vida Lawrence, que tendrá que aceptar una propuesta bastante inusual que encuentra en un anuncio para salir de la bancarrota. La trama está basada en una historia real. "Sí, sí, el anuncio es real. El guionista, que es muy amigo mío, me lo enseñó hace cinco años", adelantó Lawrence.

El presentador quiso saber alguna anécdota del rodaje, que tuvo lugar durante la pandemia, cuando todavía no había vacunas y Estados Unidos estaba cerrado a cal y canto. La actriz contó que se rompió la funda de un diente y tuvo que grabar toda la película con "un agujero en la boca". "Me dijeron que luego lo arreglaban, todo estaba cerrado", dijo entre risas frente a un Pablo Motos incrédulo.

Tras conversar largo y tendido sobre la película, Lawrence habló sobre la que, a día de hoy, es la experiencia más traumática que recuerda. Aunque el incidente ocurrió en 2017, ese vuelo, que por suerte no acabó en tragedia, le ha quedado grabado en la memoria. El avión privado en el que iba cubría la ruta desde Indian Hills, su ciudad natal en Kentucky (Estados Unidos) a Nueva York. Pero nunca llegó a su destino. "Se paró un motor. Tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia y luego se paró el otro. Íbamos a morir todos, pero al final no". Aunque Motos trató de quitarle hierro al asunto, la actriz reconoció que ese momento le ha marcado y que todavía tiene cierto miedo a volar. "Nunca llego a relajarme dentro, estoy tensa", añadió

Otro de los momentos más divertidos de la entrevista fue cuando el presentador le preguntó a Lawrence si era verdad que había confundido a una señora con Elizabeth Taylor que, por aquel entonces, ya había fallecido. En ese momento, se ve como Andrew Barth Feldamn no puede evitar reírse mientras su compañera de reparto hace un gesto de auténtica vergüenza. "Yo tenía como 21 años y no sé por qué decidí que esa mujer era ella, me estaba felicitando por mi trabajo y yo le decía que por qué me felicitaba con su carrera, sus películas... La mujer me vio contar esa anécdota en otro programa y me escribió muy simpática", cuenta la actriz.

Vídeo Twitter El Homiguero

Terminada la entrevista, el plató aledaño al del El Hormiguero se convirtió en una enorme sala de cine. El público que acudió a disfrutar del programa pudo disfrutar del preestreno de Sin malos rollos. No faltó el clásico photocall, donde Lawrence y Feldamn, vestidos para la ocasión con otros estilismos, posaron al más puro estilo première hollywoodiense.