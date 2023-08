Jenni Hermoso reaparece tras la suspensión de Rubiales

Jenni Hermoso ha vuelto a reaparecer, esta vez, en su Madrid natal. Después de pasar unos días de vacaciones en Ibiza con el resto de jugadoras de la Selección femenina de fútbol, la joven de 33 años se ha dejado ver en medio de la tormenta mediática y política que ha generado el beso no consentido que le plantó Luis Rubiales. Lo ha hecho en su barrio y conduciendo su propio coche. Tras la cesión de este por parte de la FIFA, no paran de sucederse las peticiones que exigen que el presidente de la Real Federación de Fútbol de un paso atrás y renuncie definitivamente.

Vídeo: Europa Press

La contundente reacción de Jenni Hermoso: "No tolero que se inventen palabras que no he dicho"

No debería ser la protagonista por este motivo, pero lo es. Jenni Hermoso está en el centro del foco mediático una semana después del polémico beso de la máxima autoridad del deporte rey nacional durante la final del Mundial en Sídney. La campeona del mundo está de vuelta en la península tras emitir un durísimo comunicado en el que negó las palabras de Rubiales. Según dijo este en rueda de prensa el 25 de agosto, fue la campeona del mundo la que propició el gesto. Llegó a decir, incluso, que fue consentido y que ella fue quien "le acercó su cuerpo" para que se controversial momento se generara.

"Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", escribía tajante la centrocampista en el comunicado que ha difundido a través de FutPro.

A estas palabras, se suma el anuncio inédito de las campeonas del mundo quienes, en el mismo texto, indicaron que no volverán a jugar en la selección si los actuales dirigentes se mantienen al frente. Pedían, asimismo, cambios reales en la Federación: "Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto a deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores".