Jenni Hermoso reacciona al polémico beso de Rubiales

El 20 de agosto de 2023 quedará grabado con letras de oro en la memoria colectiva: España ha ganado el Mundial de Fútbol Femenino. Tras levantar el trofeo, un grito unísono de victoria se convirtió en el reflejo de la emoción y el logro sin precedentes de un sueño hecho realidad.

Con el triunfo, el centro del campo se convirtió en el escenario de un emotivo acto de entrega de medallas. La reina Letizia, acompañada por la infanta Sofía y Luís Manuel Rubiales, representante de la Real Federación Española, estuvo presente para condecorar a estas heroínas del deporte. Sin embargo, lo que parecía ser un acto protocolario y solemne, dio un giro inesperado. En medio de los aplausos y felicitaciones, el presidente Rubiales sorprendió a todos al besar a la estrella del equipo, Jenni Hermoso. Lo que capturó inmediatamente la atención fue la reacción de la futbolista. Sin rodeos, Jenni ha expresado en un video que compartió en sus redes: "Eh, no me ha gustado".

Las futbolistas no solo han brillado en el terreno de juego. Tras el triunfo frente a las jugadoras inglesas, la alegría y la euforia eran palpables mientras ascendían al podio. Entre saludos y palabras de agradecimiento, lo que ha sucedido entre Rubiales y Jenni Hermoso se ha hecho viral en las redes sociales y ha suscitado todo tipo de comentarios. De ahí, que la protagonista se haya visto en la necesidad de expresarse por lo ocurrido, que también le ha pillado por sorpresa.

"Es el sueño de todo un país"

Pero este suceso no ha sido el único que se podría calificar como polémico. Olga Carmona, otra de las jugadoras del equipo, estaba grabando con su móvil y Rubiales apareció por sorpresa para darle un beso en la mejilla. Después, ya en el vestuario, siguió la fiesta, pero no faltaron los comentarios sobre el gesto de Rubiales con las dos jugadoras. Fue en ese momento, cuando Jenni Hermoso dejó claro que no le había hecho ninguna gracia la actitud de Rubiales.

Más allá de ese incidente, la jornada estuvo marcada por la fiesta por un logro muy especial en la historia del deporte español. Las palabras de Salma Paralluelo lo dejan claro: "Estoy súper feliz... es un sueño de todas y de todo un país". En la misma línea se ha expresado Ivana Andres, quién ha enfatizado el duro trabajo que ha hecho todo el equipo hasta llegar a la final de Sídney: "Hemos luchado como jabatas". Andrés, al igual que sus compañeras, está convencida de que esta victoria va a ser un punto de inflexión para las generaciones venideras y dedica su triunfo a "todas las pioneras y esas niñas que ahora van a empezar a jugar al fútbol".