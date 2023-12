Jenni Hermoso habla de su inesperada amistad con Itziar Castro

Vídeo: Europa Press

Jenni Hermoso ha rendido tributo a Itziar Castro, a quien le unía una amistad que muy pocos conocían. La futbolista, quien se convirtió en el centro de todas las miradas tras el beso de Luis Rubiales, recibió muchísimo apoyo por su parte, lo que sin duda le ayudó a salir adelante. Le costó dar el paso y denunciarle, pero finalmente se personó en la sede de la Fiscalía General del Estado por el beso no consentido que le dio el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Un durísimo camino en el que recibió también críticas y donde muchos famosos dieron su opinión, incluida Itziar Castro, una fiel defensora de los derechos que siempre dio su opinión.

La jugadora de la selección española de fútbol ha acudido al último homenaje en el que amigos y familia recuerdan el legado de Itziar Castro, quien falleció de forma repentina y cuya muerte ha dejado a todo su entorno sin palabras. No te pierdas el vídeo en el que Jenni Hermoso cómo se comportó su amiga Itziar en el que fue su peor momento. Eran otros rostros conocidos como la exministra de Igualdad, Irene Montero, quienes hablaban con un profundo cariño hacia ella: "Itziar nos mostraba muchas veces su vulnerabilidad. Por eso derrochaba amor, porque no se olvidaba de que la valentía no es no tener miedo. Cuando tenemos miedos nos agarramos las unas a las otras de la mano, nos encontramos y seguimos peleando".

El otro homenaje que se rendirá a Itziar Castro tras su muerte

Itziar Castro escribió su último mensaje desde el mismo lugar en el que murió. Un escenario desolador en el que la actriz de 46 años no se pudo despedir tras sufrir una muerte súbita. Su trágico fallecimiento tuvo lugar el pasado 8 de diciembre, siendo próximamente cuando se le rendirá tributo en el Club de Natación Kallípolis. El mismo espacio en el que ella misma realizó su último proyecto y donde fue testigo de los ensayos de un espectáculo de natación sincronizada.

La intérprete catalana que tanto vacío ha dejado a su alrededor se sintió indispuesta aquel día, por lo que tuvo que ser atendida por los servicios de emergencias que nada pudieron hacer por su vida. Todo sucedió en las instalaciones de la piscina municipal de Lloret de Mar donde estaba acompañada de Anna Tarrés, exentrenadora del equipo español de esta disciplina. Será allí precisamente donde se le piensa rendir homenaje y es que la gala de Navidad que estaban preparando, 'Un mundo de fantasía', tendrá un guiño para ella, un gesto con el que quieren recordarla tras su desaparición.

Según explica 'Jaleos' Itziar Castro era "una gran amiga" para el club, razón más que suficiente para que el próximo 17 de diciembre se la recuerde como se merece. Aunque no entrarán en demasiados detalles por el momento, sí que confirman que la actriz se convertirá en una de las grandes protagonistas ese día. Itziar era muy querida, tanto que su amiga Anna "lo ha pasado fatal estos días" hasta tal punto que estaba ilocalizable tras su muerte.