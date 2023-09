Jenni Hermoso formaliza su denuncia a Luis Rubiales ante la Fiscalía

Son pocos los detalles que han vuelto a saberse sobre la polémica que gira en torno a Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino. Sin embargo, ahora se ha dado a conocer que la Fiscalía General del Estado podría actual penalmente contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto se debe a que la jugadora de la Selección Española presentaba, el pasado martes 5 de septiembre, una denuncia contra el exfutbolista por su acercamiento sin consentimiento previo.

El paso al frente de la deportista ha sido clave para que el ministerio público interponga contra el canario una querella “a la mayor brevedad posible”, tal y como han confirmado. De esta manera, podrá atribuirse a Rubiales un presunto delito de agresión sexual por el que el Código Penal contempla castigos de entre uno y cuatro años de prisión, sobre todo teniendo en cuenta que habría atentado contra la libertad sexual de una persona sin su aprobación.

Jenni Hermoso da un paso frente la Justicia contra Luis Rubiales

Dado que lo sucedido con Luis tan solo fue una falta “grave” para el Tribunal del Deporte, la futbolista ha querido ir un paso más allá a la hora de declarar en la Fiscalía General del Estado y formalizar así su denuncia ante el de Las Palmas de Gran Canaria, que por ahora, tan solo ha sido inhabilitado durante 90 días por parte de la FIFA. Por su parte, Jenni ha querido preservar su intimidad en todo momento y llegar hasta el final por unos hechos que tenían lugar en Australia, un escenario alejado de España por el que se requería que fuera ella misma quien se pusiera en manos de la Justicia por lo sucedido.

Ante la gravedad de lo ocurrido y la repercusión que ha tenido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, la Fiscalía optaba por tomar cartas sobre el asunto a la hora de ofrecer a Hermoso la posibilidad de emprender acciones legales contra el presidente de la RFEF. Es por ello que, una semana después, la jugadora se sentaba frente a la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, para prestar una declaración con la que la profesional ha conocido que “el acto sexual sufrido no fue consentido”.

Fue el pasado 28 de agosto cuando la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió una investigación contra Luis Rubiales por su cuestionable actitud tanto durante el partido entre España e Inglaterra como después de éste. Y es que, en todo ese tiempo, el dirigente federativo no solo besó a Jenni Hermoso, sino que también se tocó los genitales mientras permanecía en el palco con la Reina Letizia y la Infanta Sofía, e incluso alzó en brazos a Athenea del Castillo. Una serie de gestos captados por las cámaras allí presentes que han situado al canario en el ojo del huracán.

A esto se suma que, pese a los muchos intentos por parte del presidente de la RFEF por aclarar que su beso fue consentido por Jenni, esta última tomó la palabra en un comunicado para negarlo: “Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y que en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.