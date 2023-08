Jenni Hermoso, criticada en las redes por una polémica foto en Ibiza

Jenni Hermoso lleva días en el foco mediático. No solo porque es una de las futbolistas que ha conseguido ganar el Mundial de Australia y Nueva Zelanda junto a la Selección Española, también porque fue la "víctima" del polémico beso de Luis Rubiales en plena celebración de la victoria. Desde hace unas horas se encuentra en Ibiza disfrutando de unos días de desconexión y relax con algunas de sus compañeras y otros amigos anónimos. Desde allí ha mandado por fin un comunicado tras lo ocurrido y ha denunciado el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Aunque ha recibido numerosos apoyos, Jenni Hermoso también ha sido duramente criticada por la última foto que ha compartido desde Ibiza, su destino de vacaciones. La joven ha visitado un conocido restaurante en Formentera, el Beso Beach, donde es habitual que sus clientes se pongan tatuajes temporales como una B o la mítica frase que está escrita en un banco de la playa en la que se encuentra este chiringuito. " #NoHayVeranoSinBeso" es la frase que se ha colocado la futbolista en su pierna a modo de tatuaje. Y las críticas no se han hecho esperar.

Este es el tatuaje temporal que se ha colocado Jenni Hermoso en su pierna

Muchos han interpretado esta publicación como una forma de quitarle hierro al asunto, otros cuantos creen que es algo que han hecho todas sus compañeras durante estas vacaciones. Y es que todas las futbolistas que han viajado hasta la isla pitiusa para disfrutar de unos días de relax se han colocado esta calcamonía en sus piernas tras visitar el conocido chiringuito de Formentera. Sin embargo, otros han creído que es una forma de calentar más los ánimos, que llevan días un poco tensos por culpa del polémico beso de Luis Rubiales.

"Me acaba de explotar la cabeza. Jenni Hermoso acaba de publicar este Stories, dejando ver un tatuaje que pone "No hay verano sin beso", " Jenni Hermoso publica una foto de un tatuaje en el que pone “no hay verano sin beso” mientras toda la izquierda pide la dimisión de Rubiales". Estos han sido algunos de los tuits que han dejado más que claro que no entienden esta broma de Jenni en pleno aluvión de críticas hacia el presidente de la RFEF.

La futbolista acaba de publicar un comunicado

Esta polémica publicación llegaba a la misma vez que se hacía público un comunicado en el que denunciaba la reacción de Luis Rubiales. La deportista ha tomado la palabra por medio del sindicato FUTPRO y la agencia TMJ, las cuales se han encargado de "defender sus intereses" y "expresar su firme y rotunda condena ante conductas que atenten contra la dignidad de las mujeres". Para ello, ambas organización han pedido a la RFEF "que implemente los protocolos necesarios, vele por los derechos de las jugadoras y adopte medidas ejemplares" para que la actual campeona del mundo "esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos".

