Jenni Hermoso contesta a Rubiales: "No consentí el beso y no tolero que se inventen palabras que no he dicho"

Jenni Hermoso se pronuncia sobre las palabras de Luis Rubiales, con el respaldo de la selección femenina de fútbol al completo, que se blinda en torno a ella. El discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol este viernes 25 de agosto ha caído como una bomba entre las chicas de 'La Roja'. No solo ha asegurado que el polémico beso que le dio a la jugadora en la final fue "consentido", sino que, habría sido ella quien "le acercó a su cuerpo" para que esa situación se produjera. La madrileña de 33 años ha respondido con contundencia en una misiva que han firmado el resto de jugadoras en un claro gesto de apoyo unánime.

Jenni Hermoso, rotunda

Este es el comunicado que ha emitido Jenni Hermoso a través de FutPro: "Quiero aclarar que, tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", escribe tajante.

A estas palabras, se suma el anuncio inédito de las campeonas del mundo que, aseguran, no volverán a la selección si se mantienen los actuales dirigentes al frente. Piden, asimismo, cambios reales en la federación: "Queremos acabar este comunicado pidiendo cambios reales, tanto a deportivos como a estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores".

Noticia en desarrollo*