Javier Ungría vuelve a la carga contra Elena Tablada: "¿Eres o no zen? Esa es la cuestión"

Javier Ungría y Elena Tablada parecieron separarse de mutuo acuerdo y con la intención de tener buena relación. Siete meses después de que saliera a la luz su decisión, no hay buen rollo entre ellos. Ambos llevan varios días lanzándose zascas públicos, siendo el último en 'disparar' el empresario. Todo comenzaba al leer a Elena Tablada en su cuenta de Instagram, donde tildaba a su ex de "narcisista", unas palabras que no han sentado nada bien a Javier Ungría. "Muy intrigado con esta nueva vertiente de gente supuestamente 'zen', que curiosamente solo se preocupa por tocar los cojones a los demás. ¿Zen o no zen? Esa es la cuestión", ha escrito muy molesto. No quiere guerras, pero tampoco se quedará callado si Tablada sigue lanzando indirectas en el universo 2.0, tal y como acaba de demostrar.

Elena Tablada era la primera en publicar un pantallazo de una petición de amistad en su cuenta de Instagram. El perfil, bajo el nombre de "Sanar tras un narcisista", intentaba agregar a su lista de amigos a Tablada. "Eh, esto ya es mucho. ¿Cómo puede ser que comience a seguirme esta cuenta? Me lo ha mandado el universo directo para mí o es el algoritmo? Pero, ¿qué me estás contando?", escribía Elena. En las primeras horas Javier Ungría se contenía y no respondía a su ex, sin embargo, a última hora de la tarde de este martes 29 de marzo daba un paso al frente. Estaba molesto y no entendía la razón por la que la madre de su hija estaba cargando contra él. Por ello, preguntaba delante de todos sus seguidores si realmente su filosofía era de la estabilidad o todo lo contrario.

No es la primera vez que Javier Ungría reacciona a las palabras de Elena Tablada. Justo poco después de que la diseñadora de joyas diera explicaciones acerca de su ruptura, él escribió "aquí preocupado". Cargado de ironía, dejó ver que no le importaba en absoluto lo que ella dijera de su separación, tampoco de los motivos de la misma. La noticia de la ruptura vio la luz el pasado verano tras seis años juntos y una hija en común. Aunque en un principio pareció una separación temporal, ambos tomaron la drástica decisión de separarse de manera definitiva. Fue la revista SEMANA quien reveló en exclusiva que estaban pasando el verano por separado, detalle que hizo saltar todas las alarmas. Elena Tablada confirmó lo que era un secreto a voces: "Después de 6 años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna es un camino de rosas hemos decidido dar un 'pare' para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad". Parece que su percepción de su historia de amor podría haber cambiado durante estos meses.

Poco queda de la buena sintonía que existía al comienzo de su ruptura. Javier Ungría se negó a hacer declaraciones entonces sobre ella y se limitó a decir que se llevaban muy bien y que todo estaba fenomenal. Meses después de aquello todo ha dado un giro inesperado.