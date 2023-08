Javier Ungría da la razón a Elena Tablada: "Sale caro no elegir bien"

Javier Ungría vuelve a la carga. El empresario alimenta el cruce de acusaciones que mantiene con Elena Tablada, en este caso, dándole la razón. Ha querido suscribir las palabras que ella le dedicó hace unas semanas, cuando aseguró que "sale muy caro no elegir bien", en referencia a su exmarido. Este martes, Revista SEMANA daba en exclusiva la noticia de la petición de Elena a un reconocido paparazzi para que le ayudara a sacar información sobre Javier tras su separación. Si bien el empresario no se ha referido al hecho, sí ha querido pronunciarse sobre el detective que contrató para espiarle. Ahora asegura que no tenía ni idea. Unas declaraciones que contrastan con las que ofreció la semana pasada cuando aseguró que sí estaba al tanto. Juzga por ti mismo la sorprendente reacción de Javier.

Javier Ungría se echa para atrás

Del amor... a la espera de juicio

Javier Ungría y Elena Tablada están inmersos en una pelea judicial por la custodia de Camila, la hija que tienen en común. La pequeña nació el 21 de abril de 2020 en plena pandemia y cuando la pareja vivía, en principio, una de sus etapas más dulces. La ex de David Bisbal, con quien tiene otra hija, Ella, y Javier Ungría debían verse el 15 de junio en los juzgados, pero el juicio fue cancelado.

A la espera de una nueva fecha, el proceso judicial ha multiplicado las tensiones entre Elena Tablada y Javier. La pareja se divorciaba en agosto del año pasado, tan solo cuatro años después de darse el 'sí, quiero'. Desde entonces, la relación entre ambos ha ido de mal en peor. No ha ayudado a calmar las aguas el reciente cruce de declaraciones que han protagonizado, evidenciado más si cabe la falta de entendimiento que existe entre ellos.