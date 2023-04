Javier Ungría, sobre su juicio con Elena Tablada: "Peleo por mi hija"

Lejos de ser una ruptura amistosa, las cosas entre Javier Ungría y Elena Tablada cada vez están más complicadas. Durante las últimas horas, SEMANA anunció en exclusiva que ambos se verán las caras en los tribunales e irán a juicio. ¿El motivo? A pesar de que uno de los motivos podría ser la custodia de la hija que tienen en común, la pequeña Camilla, las informaciones que maneja este medio es que el asunto sería de tipo económico. Aseguran a esta revista que "ella va a pedirle todo el dinero que pueda para no perder su calidad de vida. Y va a degüello con él". Una información que ahora el propio empresario ha confirmado ante las cámaras, asegurando que no tiene ningún miedo y que "cada uno pelee por lo suyo". ¿Quieres escuchar las declaraciones completas de Javier Ungría? No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que la mayor parte del tiempo se ha mostrado muy discreto tanto durante su relación con Elena como tras su separación, ahora ha querido hacer una excepción y ha confirmado la exclusiva de SEMANA. Javier Ungría y la ex de David Bisbal se verán en los tribunales muy pronto. Él asegura que "cada uno pelee por lo suyo" al hacerse público que ella estaría interesada en su dinero, Ungría confirma que él "peleara por su hija", que es lo único que le importa. Intenta evitar conflictos con la madre de sus hijos y no entrar en ninguna polémica, pero tampoco consiente que se le tilde de mal padre, por lo que al escuchar esa palabra prefiere dejar la conversación y no decir nada que sea fuera de lugar.

El entorno de Elena Tablada aseguró a este medio que al comienzo de su relación él era "el hombre perfecto, un gentleman". Sin embargo, cuando se casaron todo cambió y ella vivió en una "montaña rusa llena de inestabilidad, de noches sin dormir, y de preocupación cuando él salía y llegaba a casa a altas horas de la madrugada". Sobre estas palabras, Javier Ungría asegura que "no le importa" lo que piense el entorno de la cubana. Unas palabras que ha querido matizar asegurando que "menos su familia". Está claro que no quiere ninguna guerra pública y quiere solucionar todo lo antes posible sobre todo por el bien de su hija, que es su máxima preocupación.

Por su parte, quien todavía no se ha pronunciado al respecto ha sido Elena Tablada. A través de sus redes sociales, donde es muy activa y acumula más de 200.000 seguidores, ha continuado publicando su contenido de lifestyle o de sus hijas pero sin hacer mención alguna a la información que adelantaba la revista SEMANA sobre el juicio que tiene pendiente con Javier Ungría. Intenta mantenerse al margen y que todo se aclare en los tribunales lo antes posible, para poder cerrar así este capítulo de su vida y empezar una nueva etapa.

Fue en agosto del pasado año cuando se hizo pública la ruptura sentimental entre Elena Tablada y Javier Ungría tras seis años juntos, una niña en común y una espectacular boda en La Habana. Después de que SEMANA anunciara en exclusiva que la pareja estaba atravesando una crisis sentimental, fue la diseñadora quien compartió la noticia: "Después de seis años de una preciosa relación, a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas, hemos decidido dar un pare para así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad", decía al respecto.