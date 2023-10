Vídeo: Europa Press

La guerra que mantienen Javier Ungría y Elena Tablada fuera de los tribunales sigue su curso "normal". El juicio que tienen pendiente por su divorcio y, más importante, por la custodia de la hija que tienen en común, Camila, se ha tenido que aplazar nuevamente. Esto debido a un "problema médico por la parte defensora de Elena", según desvelaron en 'Fiesta'. A esto hay que sumar el movimiento inédito que ha realizado Elena, que ha pedido unas pruebas médicas contra Javier con el objetivo de demostrar su "dudoso estilo de vida".

No es la primera vez que la expareja protagoniza un ir y venir de acusaciones mutuas que han empañado, más si cabe su nula relación. A la espera de que resuelvan sus diferencias sobre quién se quedará con la niña, se ha conocido la difícil situación económica que afronta la ex de David Bisbal, con la que tiene otra hija, Ella. A este respecto, Javier lo tiene claro: "No te puedo decir, yo no sé sus cuentas. Seguro que lo encuentra (trabajo). Todo el mundo que quiere trabajar, trabaja", le ha lanzado a su expareja.

Pero ahí no ha quedado la cosa. El empresario ha acusado a su exmujer de estar filtrando información sesgada sobre el divorcio. Un nuevo dardo que, suponemos, no va a sentar nada bien a Elena Tablada. "Yo creo que cuando formas partes de un procedimiento judicial es un mal momento para hablar con tus amiguitos de la desinformación. Tú puedes dar una información que sea incorrecta, falsa, sesgada... Pero creo que es una falta de respeto grande. No por mí y mi familia, que eso ya estamos más que acostumbrados... Pero por una niña de tres años y medio que no tiene por qué escuchar y leer en el futuro", ha sentenciado Javier Ungría, sin pelos en la lengua.