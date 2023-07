"Qué caro se paga no elegir bien a una persona", escribía Elena Tablada tras reunir a sus dos hijas. Llevaba más de 2 semanas sin ver a su hija pequeña, la cual nació fruto de su matrimonio con Javier Ungría, de quien se separó en el verano de 2022. Pues bien, 12 meses después ambos se encuentran en una batalla legal que parece estar lejos de terminar. Y es que el empresario ha respondido a la madre de su hija, lanzándole un zasca públicamente que no templará las aguas, sino todo lo contrario. Sin intención de quedarse callado, Javier ha dejado caer que la diseñadora de joyas "no se respeta", eso sí, de forma velada. Un duro ataque que no pasará desapercibido y que, además, llega en pleno juicio por la custodia de su pequeña. Si bien ambos llevaban unas semanas en silencio, todo apunta a que algo ha sucedido entre ellos para que dieran un paso al frente.

Javier Ungría y una frase incendiaria sobre Elena Tablada

"El respeto que le das a los demás, es el claro reflejo del respeto que te das a ti mismo", ha posteado, una frase con la que busca dejar a Elena Tablada sin palabras. Ella, por su parte, se encuentra en Miami, donde disfruta del país junto a dos hijas, de quienes no se separa y a quienes estaba deseando ver. "Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas", aseguró. Estas palabras explicarían la tensión que ha existido con su ex, con quien tras su ruptura dejó una puerta abierta a una reconciliación. Mucho ha llovido desde entonces, de hecho, no quieren saber nada del otro. Así lo demuestra que Elena Tablada llegara a definirle como "una persona narcisista" y que incluso desvelara que supuestamente le había sido infiel Ungría durante su matrimonio. Mientras él lo niega, ella repetía que solo quería mirar hacia el futuro y pasar página lo más pronto posible. De momento, no ha sido posible.

Aunque este no es el único detalle que llama la atención del post de Javier Ungría. El empresario hostelero ha incluido también la carpa de un circo en su respuesta a Elena Tablada, una imagen que ella podría interpretar como un insulto. Habrá que esperar para descubrir cuál es su reacción, pues se da por hecho que no se mantendrá callada y que volverá a responderle de nuevo en su red social. Semanas después de que se suspendiera el juicio de ambos, ninguno ha sido capaz de cerrar este capítulo. Una guerra abierta en los juzgados que se desconoce cuándo acabará y sobre la que la revista SEMANA ha ofrecido todos los detalles. "Ha terminado como el rosario de la aurora. No se pueden ni ver. Ella tiene un juicio pendiente con él. Se verán las caras en los tribunales dentro próximamente (...) Nadie lo sabe, pero Elena lo ha pasado muy mal con Javier", comentaron a este medio.