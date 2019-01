4 Muy románticos en Instagram

Así se declara Javier Ungría a su mujer en redes sociales: “Sí, lo he visto… y Sí, estoy tremendamente orgulloso de ella. A veces asusta cuando el “David” (el de Goliat, ojo, no confundir las mentes perversas) quiere dar un paso al frente… por qué? Esa es la pregunta…. Pues lo ha dado y yo presumo de ella. Hay que cerrar libros para abrir otros, y hay que hacerlo sabiendo que no queda nada en el tintero porque si no, no se cierran del todo. Cortar por lo sano es lo que tiene, que no a todos gusta. Pero es que… así es la gente que va de frente. Ojalá la falsa modestia estuviese en peligro de extinción. OLÉ TÚ, MI AMOR. ❤️”.