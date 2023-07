Del amor al odio hay solo un paso y si no que se lo digan a Javier Ungría y Elena Tablada. Tras cuatro años casados y una hija en común tienen pendiente un juicio del que, por cierto, a día de hoy se desconoce fecha. Lo que sí se sabe es que la paz tardará en llegar al ya extinto matrimonio, siendo ahora cuando se ha descubierto que la diseñadora contrató a un detective privado que le siguió los pasos en sus últimos meses de relación. Ahora él ha revelado qué opina al respecto y si se dio cuenta de su presencia, una pregunta que muchos se hacían en redes sociales tras publicarse los servicios a los que recurrió Tablada.

Vídeo: Europa Press

Javier Ungría asegura que Elena Tablada "es una historia terminada para él

Aunque se ha dicho que su objetivo era saber si le estaba siendo desleal, según la periodista Beatriz Cortázar el problema era mucho más grave que otra mujer. "Ese era el menor de sus problemas. Es un tema más delicado que eso, del que no se puede hablar", comentaba ella. Una noticia que para muchos ha sido una sorpresa y sobre la que Javier Ungría ha sido preguntado en plena calle, donde ha dejado claro que Elena Tablada para él "es una historia terminada".

Según pudo saber SEMANA hace algún tiempo Elena Tablada conoció a alguien completamente diferente cuando ella y Javier Ungría se casaron. "Nadie lo sabe, pero Elena lo ha pasado muy mal con Javier. Hasta que se casaron, él era el perfecto gentleman, el hombre ideal. Él se deshacía en atenciones con ella. Todo cambió de manera radical después de la boda", explica. Los años posteriores a su enlace, según cuenta alguien cercano a ellos, tornaron a una pesadilla para Elena. No fue fácil seguir adelante, pues Javier empezaría a hacer vida nocturna, algo que Tablada no pudo ni quiso soportar. "Lo que a Elena le ha tocado vivir...Una montaña rusa llena de inestabilidad, de noches sin dormir, y de preocupación cuando él salía y llegaba a casa a altas horas de la madrugada", apuntan. No te pierdas la reacción de Javier Ungría, quien reconoce que sabía que alguien estaba pendiente de cada uno de sus movimientos.