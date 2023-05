Javier Tudela y Marina Romero esperan su segundo hijo

A pocos días de que se celebre la boda más esperada del mundo Mediaset -la de Kiko Matamoros y Marta López-, Javier Tudela y su novia, Marina Romero, anuncian que esperan su segundo hijo. Ha sido la pareja la encargada de dar la noticia con un mensaje cargado de amor y unas fotos de lo más tiernas.

"Pues parece que estamos en el momento más feliz de nuestras vidas ❤️👶 Gracias por seguirnos en esta andadura tan loca 🤪", ha escrito Javier con unas fotos en las que la pareja aparece junto a la ecografía. Además, a Marina ya se le puede ver la incipiente barriguita de embarazada.

La pareja espera su segundo hijo

Por su parte, Marina, que ha compartido las mismas fotos que su chico, ha escrito: "Estamos super felices por contaros que ampliamos la familia, estoy tan orgullosa por el amor que tenemos y nos rodea ✨🤰🏽 #osamo #babyencamino", ha declarado con emoción. Con la llegada de este bebé amplian la familia. Y es que llegará un compañero o compañera de juegos para el pequeño Javi, que nació en 2021.

Por ahora desconocen el sexo del bebé, pero sí que han querido publicar la ecografía. Todo hace indicar que podrían tener la preferencia de que sea niña por tener así la parejita. Por ahora el pequeño Javi es el único nieto de Makoke, que lleva ya dos años disfrutando de su faceta como abuela.

Makoke está deseando conocer a su segundo nieto

Es tal la felicidad que Makoke no ha dudado en escribir en la publicación: "Muero de amor!!! Gracias por hacerme tan feliz!!! Os quieroooooo Os amooo Es imposible ser más feliz", dice llena de felicidad y orgullo. Otra que no ha podido evitar la emoción es Anita Matamoros: "Mi bebé siendo hermano mayor, se me llena el coraaaaaazon ♥️".

Es tan gran noticia no ha pasado desapercibida para muchos rostros conocidos, que no han dudado en felicitar a la pareja públicamente: "Felicidades familia!!!! ❤️❤️❤️❤️", ha escrito Tamara Gorro. "Enhorabuena familiaaaa ❤️❤️❤️", les ha deseado Ares Teixidó. "Oleee", ha gritado Noelia López. "Enhorabuena familia❤️", le ha dedicado Estela Grande.