Javier Tudela, tras su operación de tobillo: "Lo estoy pasando fatal"

Javier Tudela debía operarse del tobillo debido a la tendinitis de pata de ganso que padecía, una dolencia que le provocaba grandes dolores. El hijo de Makoke no lo dudó ni un instante y accedió a ser intervenido quirúrgicamente, operación tras la que ha recibido el alta hospitalaria. El joven ya se encuentra en la casa de La Finquilla (Madrid), donde vive con su madre y donde se ha instalado de nuevo tras su aventura tailandesa. Pero, ¿cómo está afrontando el post operatorio? Desde la absoluta calma, tal y como él mismo ha avanzado a través de una fotografía que ha visto la luz en sus redes sociales. En ella aparece tumbado en su sofá, ya que le han recomendado que guarde absoluto reposo y no haga ningún esfuerzo. Eso sí, la espera la está llevando mejor gracias a su gato, del que no se separa desde que volviera a casa.

Javier Tudela y sus primeras palabras

El hermano de Anita Matamoros ha agradecido a sus seguidores el gran apoyo recibido desde que dio a conocer el diagnóstico médico de su complicada lesión, pues fueron muchos los que le desearon que todo mejorara. El empresario e influencer explicaba recientemente estar sufriendo un esguince del ligamento colateral cubital y rotura de la banda sagital radial con luxación cubital del tendón extensor del dedo gordo. Una dolencia "poco común" y que ha provocado que Javier Tudela pase por quirófano antes de lo esperado.

Llevaba con fuertes dolores desde hace un mes en uno de sus pies, por lo que los médicos consideraron que la mejor opción era intervenir. Ahora se desconoce si deberá de nuevo ser operado, ya que este tipo de operaciones no siempre dan el resultado esperado. A su lado tiene a Marina Romero, su pareja y madre de su hijo, uno de sus grandísimos apoyos. La joven que se encuentra embarazada de su segundo bebé no se separa de su lado, aunque también necesita cuidados debido a su estado de gestación.

"Me duele muchísimo el tobillo. Lo estoy pasando fatal. La venda me la quitan el martes siguiente (...) Me duele una barbaridad, pero espero de aquí a dos meses estar espectacular", dice el hijo de Makoke. Con la positividad que le caracteriza, pero con un hilo de voz que revela que se le está haciendo cuesta arriba, Javier Tudela deja ver la parte menos agradable de un momento así. Suele ser sincero con sus followers y esta vez no iba a ser menos, aunque es imposible saber qué le dirán los médicos y cómo evolucionará su caso.

A sus 29 años se ve obligado a hacer un parón en sus obligaciones y centrarse únicamente en recuperarse para que todo siga su curso. No están siendo días fáciles para él, pero hará todo lo posible para que el proceso sea lo más llevadero posible. Hasta dentro de unos días no tendrá feedback de los médicos, siendo pronto cuando le retiren la escayola y tenga más movimiento.