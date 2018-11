5 Desesperado pero dispuesto a seguir

Es habitual que Javier Santos hable en sus redes sobre el proceso para que Julio Iglesias le reconozca como hijo: “Hoy hace exactamente un año ocurría esto. Empezaba una batalla legal que perdió de manera injusta mi madre en el año 1997. Dicen que llevo toda la vida con esto, pero los que me conocen de verdad saben que yo siempre he sido bastante discreto con este tema y que me gusta hablar poco de el. Ahora es diferente, ahora si que me hallo con fuerzas para llevarlo adelante y siento que debo luchar por el honor de mi madre, cosa que antes me negaba hacer, pensaba que era una causa perdida y no tenia sentido seguir adelante”.