Javier Pérez Santana, en libertad con cargos tras la presunta agresión sexual a Jedet

Nada hacía imaginar que los galardones de cine, los Premios Feroz, celebrados en Zaragoza, iban a estar en boca de todos por una presunta agresión sexual. La fiesta posterior a los premios se ha visto envuelta por la polémica después de que Jedet denunciara haber sufrido una agresión sexual por parte de uno de los miembros del equipo de una de las películas nominadas. A pesar de que la actriz hizo una denuncia anónima, su nombre ha salido a la luz al igual que el de la otra persona implicada, el director Javier Pérez Santana, de 55 años de edad. Según denunció la intérprete, habría sufrido "tocamientos" y continúo acoso. Javier Pérez Santana, director de 'Mi vacío y yo', fue detenido por la Policía Local la madrugada del domingo 29 de enero, misma noche en la que se habrían producido los hechos. El profesional del mundo del cine fue llevado a sede judicial.

Tras declarar ante el juez en la noche del domingo 29 de enero, el Juzgado de Instrucción número 6 en funciones de guardia de Zaragoza decretó libertad con cargos. El caso continúa abierto y aún se investiga la identidad del segundo presunto autor de otra agresión denunciada por un hombre. Una agresión que también habría ocurrido durante la fiesta posterior a la gala de premios celebrada en el Espacio Ebro, en el Espacio del agua. Este segundo sospechoso, cuya identidad conoce la policía, es, según la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), la organizadora de la gala, miembro junto a Javier Pérez Santana del equipo de una de las películas nominadas.

Jedet hizo una denuncia anónima pero se filtró su nombre

De momento, se desconoce el nombre de la segunda víctima y el presunto segundo agresor. Mientras que fue María Guerra, presidenta de la entidad organizadora, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), quien reveló que el nombre de una de las personas agredidas fue el de la actriz Jedet. Según informaron en 'Fiesta', la revelación del nombre de la actriz fue en contra de su voluntad, pues ella no quería que se hiciera de dominio público y por ello realizó una denuncia anónima. Jedet quiso dejarlo claro a través de su representante, con quien habló Amor Romeira y así lo expresó en directo.

"Quiero dejar claro que esto no es algo que Jedet quiera hacer público. Ella no quería salir en esta historia y tiene miedo a que esto la perjudique. Ella hizo una denuncia anónima. Por supuesto agradece cómo se han portado desde la organización". aseguraba la colaboradora de televisión. "Hay algo que me da rabia, que es que se señale a la víctima y no digamos quien es la persona acusada", dijo antes de que se hiciera público el nombre del director Javier Pérez Santana.

Javier Pérez Santana no se ha pronunciado tras quedar libre con cargos

Por su parte, ni Jedet ni el presunto acusado se han manifestado públicamente sobre lo ocurrido. Ambos se han mantenido en silencio, dejando todo en manos de los jueces que llevan el caso. El perfil social del director, que lleva sin actualizar desde marzo de 2022, se ha convertido en un hervidero de mensajes con todo tipo de opiniones, mientras que Jedet tan solo recibe comentarios de cariño y apoyo en estos momentos tan complicados para todos.

Ha que recordad que la fiesta posterior a los Premios Feroz era de carácter privado. Los invitados tan solo podían acceder al recinto mediante la presentación de una pulsera. Así, premiados, nominados y otros invitados a la gala pudieron entrar a la fiesta con un pase entregado por la organización. Entre los asistentes estaba Jedet, quien antes del suceso denunciado estuvo un rato pinchando música junto al DJ y animando a la gente a bailar. Y en las redes sociales agradecía así la invitación a la gala: "Gracias @premiosferoz por invitarme y permitirme disfrutar del homenaje tan bonito que le hicisteis a Pedro Almodóvar. Fue un regalo para mí".