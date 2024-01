Javier Merino habla tras la explosiva entrevista de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia, el hijo mayor de Mar Flores fruto de su primer matrimonio con el italiano Carlo Costanzia di Costigliole, reconoció que el papel de Javier Merino ha sido clave en los distintos problemas que ha tenido en los últimos años. "En el proceso judicial me ha ayudado muchísimo Javier Merino". El empresario, que no pudo seguir la entrevista emitida en el programa '¡De Viernes!', se ha pronunciado sobre el tema.

"Está muy agradecido de que Carlo haya dicho lo que dijo", afirmaba el periodista Kike Calleja en 'Fiesta' tras hablar con Javier Merino. Asimismo, confirmaba que la relación de este con Carlo Costanzia sigue siendo cercana y continúan manteniendo trato. Respecto a las declaraciones que realizó el actor sobre su infancia ha querido ser prudente haciendo alusión a que el joven estaba hablando de episodios de su vida: "La realidad es una cosa y la subjetividad es lo que importa. Entonces es tan difícil de interpretar". En la misma conversación, ha subrayado que la relación entre madre e hijo ha sido "cordial" durante mucho tiempo y que él solo intenta apoyar a sus hijos -tiene cuatro junto a Mar Flores-.

Mar Flores reacciona a las duras declaraciones de su hijo Carlo Costanzia

La modelo está afectada después de que su primogénito rompiera su silencio. "Ella no quería que su hijo se sentase a dar una entrevista porque no quiere que salga de nuevo el pasado, y además no quiere que todo esto afecte a sus otros hijos, los cuatro que tiene con Javier Merino", afirmaba Marisa Martín Blázquez también en 'Fiesta'. La modelo vuelve a ser testigo de cómo viejos escándalos se convierten de nuevo en actualidad. Carlo Costanzia regresará el próximo viernes, 26 de enero, a la televisión para ofrecer la segunda parte de la entrevista en el plató de '¡De Viernes!'.

El padre del joven, Carlo Costanzia di Costigliole, no ha tardado en pronunciarse al respecto y lo ha hecho arremetiendo contra su exmujer. "Si yo sacara todos lo documentos, audios y pruebas que tengo de Mar no podría volver a España. Ella me pidió que fuera su amante cuando estaba casada con Javier Merino". Además, ha confesado sentirse muy enfadado porque siente que la modelo le ha hecho mucho daño. Este mantiene una relación buena con su hijo mayor y tiene previsto viajar a nuestro país para acompañarle en su próxima entrevista en televisión.

Por su parte, Carlo Costanzia (hijo) habló en televisión de una dura infancia que estuvo marcada por la exposición mediática y los escándalos de su madre. Sufrió acoso en el colegio y pronto tuvo sus primeros contactos con el alcohol, el tabaco y las drogas. Sus padres decidieron internarle en Suiza. "En aquel sitio aislado se produce mi hecatombe. Lo siento como un abandono". Comenzó a flirtear con las drogas con tan solo diez años y el consumo se convirtió en habitual con trece. Definió aquello como "un acto de rebeldía".