Javier, hijo de Paloma Lago y sobrino de Ana Obregón: "En esta familia celebramos la vida"

Ana Obregón sigue siendo una de las mujeres más buscadas de la crónica social. Aunque ella tenía más que clara su decisión, hay quien se pregunta si su familia le intentó quitar la idea. Por ello, se ha hablado con su entorno, quien revela que está feliz si ella también lo está. La última en pronunciarse ha sido Paloma Lago, la que fuera cuñada de la actriz y quien, a su vez, es madre del sobrino de Ana. "Su sobrino que adora a su tía, no lo sabía...Él está con su novia muy lejos de España y solo repite que ha sido una alegría, porque en esta familia lo que celebramos todos es la vida", han dicho en televisión.

Javier, fruto del matrimonio de Paloma Lago y Javier García Obregón, está pletórico con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Todos están deseando conocer a la pequeña, bebé del que SEMANA ha revelado en exclusiva su nombre y del que desde hace días la gente no ha dejado de hablar. También de sus apellidos, pues se ha asegurado que Ana ha elegido Lequio Obregón, por lo que su círculo llama a su hija ahora 'Analé'. Horas después de que la noticia revolucionara las redes sociales, se ha explicado también la razón por la que 'García-Obregón' ahora es un único apellido. "Me ha aclarado que los García Obregón hijos decidieron que para no perder el apellido materno, lo unirían con un guion en todo uno", ha apuntado este lunes la periodista Beatriz Cortázar en 'El programa de Ana Rosa'. Eso sí, lo que no se han atrevido a aclarar es si realmente los apellidos son los que se han dicho o han sido otros. No quieren adelantarse y prefieren que sea ella quien lo confirme ante la prensa y la que saque de dudas a todos los interesados.

Los inesperados apoyos de Ana Obregón

Uno de los detalles más llamativos de la nueva maternidad de Ana es su edad. No todo el mundo ha entendido que a sus 68 años se haya lanzado a vivir esta experiencia, aunque también hay quien salido en su defensa. Ejemplo de ello Tita Cervera o sus grandes amigos, Susana Uribarri o Raúl Castillo. Sin embargo, la reacción que más ha sorprendido ha sido la de Piqué y es que el empresario se lanzaba a hablar sobre el tema diciendo que "la gente debía hacer lo que le diera la gana", con lo que brindaba su apoyo a la actriz, a pesar de las críticas recibidas estos días. La intérprete no ha querido entrar a responder a nadie, pues prefiere centrarse en el dulce momento que vive y en la llegada de su bebé.

La actriz se está adaptando a su nueva vida, la cual comenzó el pasado 20 de marzo en el hospital Memorial Regional de Miami, donde esperaba su nacimiento. Fue unos días después cuando abandonó las instalaciones en silla de ruedas junto a la pequeña, imágenes que han generado un gran revuelo y que llegaron después de que esta revista diera el bombazo: Ana Obregón ha sido madre por segunda vez. Ha sido ella misma la que ha desvelado qué siente tras muchos meses de oscuridad en su vida, de hecho, este año se cumplirán tres años del fallecimiento de su hijo, Álex Lequio. "Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad . Ya nunca volveré a estar sola. He vuelto a vivir", confesó.