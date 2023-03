Javier, hermano de Ana Obregón: "Me parece absurdo que haya polémicas"

La maternidad de Ana Obregón a los 68 años ha revolucionado la actualidad rosa, la social y la política. Incluso la prensa internacional se ha hecho echo de este bombazo. Una noticia cuya repercusión mediática no ha hecho ninguna gracia a la familia de la presentadora. Si el pasado jueves, su hermana Celia estallaba alegando: "Con los problemas que hay en España es acojonante de verdad que sea casi una cuestión de Estado todo esto. Es tristísimo". Ahora ha sido su hermano Javier quien ha respondido al debate que se ha generado dentro y fuera de nuestras fronteras. No se pierda el vídeo para ver su reacción.

Vídeo: Europa Press

"Me parece absurdo que haya polémicas", sostiene el hermano de la actriz insiste en que no ha escuchado las palabras de su ex cuñado, Alessandro Lequio: "Lo siento, es que no sé a qué te refieres" y confirma que sigue manteniendo con él buena relación: "Yo estupendo siempre".