Javier Gutiérrez ha confesado que él prohibiría los reality shows, sin embargo, sus declaraciones le ponen contra las cuerdas por este motivo.

Si bien hace tan solo unas semanas era la actriz Paula Usero la que incendiaba las redes al decir que eliminaría ‘Sálvame’, ya que, según ella, «era un insulto a todo el mundo», ahora ha sido Javier Gutiérrez el que se ha pronunciado sobre qué eliminaría de la televisión. El prestigioso actor en concreto ha confesado que para él deberían de desaparecer los reality show, una opinión que le pone en jaque con las grandes cadenas de televisión. El intérprete cree tienen efectos contraproducentes en la sociedad y así lo ha expresado en una entrevista: «Me molesta la zafiedad. Lo grosero que tiene la televisión, y que tiene mucho. Invadir la vida privada ¿no? Me provoca sonrojo, pavor y estupor».

Vídeo: El HuffPost

Para él los concursantes de este tipo de programas no deben ser el espejo en el que mirarse, por lo que ha alzado la voz para decir qué opina de los realities. «Que sigamos elevando a la categoría de gente interesante a tipos o a tipas, sin oficio ni beneficio, y que sean iconos de la gente joven. Eso me parece peligrosísimo», ha expresado. Unas palabras que llaman la atención si se tiene en cuenta que es un formato muy habitual en cadenas como Mediaset, la cual al igual que el resto, están obligadas a destinar parte de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales. Esta ley de la que hablamos es la General de la Comunicación Audiovisual, vigente desde hace muchos años y por la cual han tenido que pagar millones de euros.

No obstante, no es lo único llamativo. Y es que han sido muchos los rostros conocidos de la televisión los que se han pronunciado contra él. Entre ellos, Nando Escribano o Miguel Frigenti, quienes le han recordado que si no le gustan este tipo de programas, tiene la opción de no verlos.