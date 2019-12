View this post on Instagram

Este hombre que veis aquí es de las personas más importantes de mi vida, la persona que más me ha cuidado, la persona que más me ha entendido, la persona que me ha ayudado a ser mejor cada día, la que ha marcado un antes y un después en mi vida. Me ha hecho creer, crecer y vivir como nadie. Me ha dado tanto en tan poco… no os lo creéis. Quien nos ve juntos y nos ha visto juntos puede decir que no es que nos quisiéramos es que no podíamos no sentirnos, no podíamos estar comiendo sin darnos la mano, no podíamos entendernos tan a la perfección y mirarnos como lo hacíamos… era algo mágico la verdad. Desde hace unos días, mi cabeza empezó a dar vueltas, se que no tengo que dar explicaciones pero las voy a dar porque no nos merecemos que de algo tan bonito puedan salir cosas tan horribles. Me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender y mucho que madurar para estar con una persona tan correcta y madura como javi. Siento que soy un bebé y que tengo toda la vida por delante para pegarme la hostia y volver a levantarme y que tengo que volar y convertirme en quien quiero ser. Y el gracias a dios ha hecho esto posible. Te quiero más que a mi vida mi pollo. Y siempre voy a ser tu familia. Es una decisión que he tomado yo, me duele? Claro que me duele. Pero a veces hay que sacrificar. A la gente que quiera criticar que lo haga. Quien quiera inventar que lo haga. Yo se mi verdad y yo se que este hombre es la persona que más me quiere y me respeta del mundo. La vida son rachas, soy humana igual que tú y que tú. Que tenga seguidores o sea la hija de quien soy no me quita derechos ni debe ser razón para inventar e intentar hundirme la vida. Vamos a intentar ser más humanos y tener más corazón que hace falta!