Javier Calle Mora comparte la primera foto junto a Alba Díaz

Alba Díaz está viviendo un final de año de lo más increíble. Mientras sigue centrada en sus estudios, la hija de Vicky Martín Berrocal y ‘El Cordobés’ ha vivido un año de lo más intenso, en el que ha encontrado el amor en Javier Calle Mora, el exmarido de una amiga suya. Una noticia que ha revolucionado las redes.

Leer más: A Alba Díaz no le afecta la polémica de su novio y se va de jarana con sus amigos

A pesar de las críticas que ha suscitado su relación con este empresario marbellí, Alba está ajena a la polémica y sigue disfrutando de su día a día. Eso sí, manteniendo su relación en un discreto segundo plano, sin compartir imágenes juntos, aunque ya han sido vistos paseando su amor por las calles.

Sin embargo, todo llega. Y es que Javier Calle no ha dudado en compartir su primera instantánea en las redes junto a Alba Díaz. Eso sí, con un filtro muy difuso, pero donde se ve perfectamente que son ellos y en la que el empresario le da un beso a la joven, que lo recibe entre risas. A la foto no le acompaña ningún mensaje, pero no es necesario.

Esta es la primera foto que comparten juntos

Javier no ha tenido problemas a la hora de compartir la primera foto con su pareja, aunque ya hace unos días compartía en su perfil una de Alba Díaz frente a un espectacular atardecer. “Hombre de poca memoria, camina tranquilo por la vida, tan tranquilo, que diciendo la verdad, no tengas que acordarte de nada, escribía. Además, compartió un Instagram Stories para felicitar el 19 cumpleaños a la joven.

Ya compartió una instantánea en la que aparecía Alba

Leer más: Coki, exmujer de Javier Calle, novio de Alba Díaz, desaparece: elimina su Instagram

Poco a poco van compartiendo con sus seguidores lo felices que están. Todo en paralelo a la polémica que ha girado entorno a los inicios de su relación. De hecho, su expareja, Coki Prieto Pareja-Obregón ofreció sus primeras declaraciones, pero prometió no volver a decir nada más. Y así lo ha terminado haciendo.

Tanto es así que tomó la decisión de cerrar su cuenta de Instagram, en la que tenía no solo fotos con Javier, también con Alba Díaz. Coki Prieto Pareja-Obregón era muy activa en su Instagram, donde tenía el perfil público, pero hace unos días optó por eliminar su cuenta de esta conocida red social. Cuando pones su nombre en el buscador de esta red social, no hay rastro de Coki. Podría haber tomado esta decisión después del revuelo mediático que causó la relación de su exmarido con Alba Díaz.

Coki era muy activa en Instagram, pero ha decidido borrar su rastro tras el revuelo

Alba y Coki mantenían una relación de amistad que ya se ha acabado

Más contenido .....