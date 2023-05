Javier Bardem: "Me considero un padre protector"

Javier Bardem (54) ha presentado en Madrid su nueva película, La Sirenita. El ganador de un Óscar encarna al Rey Tritón, el padre de la protagonista y tal como nos ha contado a nuestra revista “ha sido un auténtico lujo poder meterme en la piel de un personaje tan icónico”. El actor charló con SEMANA sobre las ganas que tenía de verla con sus hijos (que, por cierto, se encontraban en el interior de la sala junto a su mujer, Penélope Cruz), si es tan protector con sus hijos al igual que el personaje y lo que más destaca de este nuevo trabajo cinematográfico.

¿Qué te ilusionaba tanto a la hora de afrontar este personaje del Rey Tritón?

Hacer una película donde el trabajo que hago lo puedo compartir con mis hijos y con sus amigos y sabiendo que va a ser algo extraordinariamente bien hecho, como es el caso, por quién la dirige, por quién la produce y por quién la hace. La verdad es que la película final es impresionante, es emotiva, es divertida, musicalmente es brutal y luego la gente, los padres y las mamás salen emocionados.

¿Hay alguna semejanza en tu vida real, en tu vida personal con este Rey Tritón?

Sí, claro.

¿Eres tan protector?



Sí, yo creo que todos los padres y madres tenemos el problema de saber hasta cuándo llegar y dónde salirnos. Es el pan nuestro de cada día.

Y saber pedir perdón a los hijos.

Sí, hay que pedir perdón siempre: papis, no papis, niños, viejos, mayores, todos. Lo que pasa es que yo creo que el ejemplo de padre helicóptero es el Rey Tritón. No es que es helicóptero, es que es una armada de helicópteros. Él, yo creo que al final acaba aprendiendo a bajar la guardia, que la tiene demasiado alta con la vulnerabilidad que su hija abre en él.

¿Qué fue lo que te hizo decirte por este papel?

Quería trabajar con Rob Marshall, porque es un clásico director, porque quería ser parte, Nunca imaginé que el Rey Tritón iba a hablar con acento español. Es una película que incluye muchas razas, muchos acentos y sí había cabida para que el Rey Tritón fuera español, cosa que me parece hermosísima.

¿Has viajado a la infancia con esta compañía?

Del Javier pequeño no me acuerdo. Si me acuerdo de que era muy mono (se ríe), por las fotos que veo. Es verdad que cuando estás rodando esta película y te ponen la armadura, el tridente, la corona y te ponen al lado a Úrsula y dices: "joder, qué hermosura, qué magia". Es hermoso y es una de las experiencias más divertidas de mi vida. Trabajar y ser parte de eso porque es como un regalito para el niño pequeño.

¿Te vamos a escuchar cantar?

Sí, hay una canción que estaba en la película pero que se tuvo que quitar porque es verdad que daba un poco de spoiler del final. Me dio pena, pero entiendo la razón porque el final es muy poderoso y si vas dando pistas desde el principio, quizá le quitas fuerza. saldrá como extra en la plataforma.