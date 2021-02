La presentadora Susanna Griso ha confesado cómo ha conseguido recuperar a su galga Kali, la perra que se le perdió justo hace una semana en Madrid.

Hace tan solo una semana Susanna Griso pidió ayuda desesperada a sus seguidores. La presentadora había perdido a la perra que tenía en acogida desde hacía meses, una galga que le había conquistado nada más conocerse y que estaba llena de miedos. Consciente de que el rescate sería de todo menos fácil, se puso manos a la obra, pegó carteles por toda su barrio e incluso lo difundió en sus redes sociales. «Se asustó por unos petardos y está perdida. Lleva chip. No perseguir. Si la veis por favor avisad a los teléfonos que figuran abajo», escribió. Siete días más tarde de publicar este post que, por cierto ya ha sido borrado, la catalana ha desvelado que Kali, que así se llama su mascota, ya está junto a ella. Pero ¿cómo la han recuperado? Este martes en ‘Espejo Público’ ha confesado muy emocionada el ‘modus operandi’ para que su perra volviera con ellos a casa.

Todo comenzó cuando Kali se encontraba con los hijos de Susanna en un parque, instante en el que no estaba presente la periodista. «En ese momento la estaban paseando mis hijos, yo no estaba y se les escapó», ha dicho la comunicadora sobre cuándo comenzó esta pesadilla que su familia está deseando olvidar. Entonces, se puso en contacto con la protectora donde la acogió y junto a ella elaboraron un plan para conseguir que esta historia tuviera un final feliz. «Los galgos son muy listos, ella buscó comida y bebida. Se fue a una casa donde tenían un mastín y al cabo de unos días vieron el cartel y me llamaron (…) Estoy eternamente agradecida porque llamaron», ha comentado Susanna. El primer paso era gigante, su galga ya estaba localizada y ahora había que buscar cómo podían recuperarla. «El problema era capturarla por el nivel de estrés que tenía. A pesar de que yo la llamaba ella estaba muy dispersa entre distintas casas. Con Filomena han caído muchos árboles y muchas casas están sin vallas, por lo que era muy fácil saltar de casa en casa y finalmente optamos por esta fórmula que es una jaula trampa«.

Esta técnica es utilizada en este tipo de casos, no obstante, Kali es tan avispada que con ella costó que funcionara. «Se le pone comida en el interior y como ella es muy desconfiada al principio no entra. Lo conseguimos después de dos días porque al principio comía en la puerta y se iba«, ha dicho. Transcurrido ese tiempo y ya con la perra dentro de la jaula, la puerta se vino abajo y, por fin, pudieron rescatarla. Un sueño que ha logrado gracias a la asociación que tanto le ha ayudado, por lo que públicamente se ha dirigido a ellos. «Se han volcado mucho fueron ellos quienes trajeron la jaula trampa y han hecho guardia durante horas», ha señalado en su programa. Su vuelta ha sido muy esperada tanto por ella como por el resto de integrantes de la familia y es que la presentadora estaba muy unida a su can, sobre todo, en los últimos meses. Emocionada con el hecho de haberla recuperado, Susanna ha explicado lo importante que ha sido Kali para ella esta última etapa. «A mí siempre me han gustado mucho los animales pero nunca pensé que estaría 7 días sin dormir por una perra. Me he emocionado porque me ha acompañado mucho en estos meses«, ha mantenido.

Para Susanna los últimos meses no han sido fáciles debido a la situación sentimental a la que ha hecho frente. La conductora de ‘Espejo Público’, tal y como publicó SEMANA en exclusiva, se ha separado de su marido Carles Torras después 23 años juntos.