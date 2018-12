James Rodríguez se divierte en el fútbol con la exmujer de Marc Anthony

James Rodríguez ha vuelto al estadio en el que estuvo jugando durante tres años, pero no para volver a jugar en el Real Madrid. El futbolista no ha querido perderse la final más esperada, la de la Copa de Libertadores, que enfrentaba al Boca Juniors y al River Plate, bajo unas estrictas medidas de seguridad.

Pero el futbolista no estuvo solo en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, estuvo acompañado de la modelo venezolana, con el que compartió confidencias y risas durante todo el partido. Es la primera vez que se les ve juntos después de numerosos rumores que apuntaban a que mantienen una relación desde este pasado verano.

Shannon de Lima contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony en 2014, pero dos años después se separaron.

James Rodríguez no se perdió la gran final en el Bernabéu junto a Shannon de Lima

Es una conocida modelo venelozana y es muy activa en las redes sociales. Shannon de Lima cuenta con más de 1.400.000 seguidores en Instagram y no duda en compartir cómo es su día a día a través de esta plataforma. Por ahora no ha colgado ninguna instantánea junto al futbolista.

Es muy activa en las redes sociales

Cuenta con 1.400.000 seguidores

No fueron los únicos que asistieron a esta gran final. Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler reaparecieron muy sonrientes, y estuvieron saludando a todos los presentes en el palco. Simeone, como buen argentino, estaba feliz de poder ver esta final, y acudió acompañado de su pareja, Carla Pereyra. El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo hablando con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

Mario Vargas Llosa e Isabel Presyler

Simeone y Carla Pereyra

El perfecto look para ir al fútbol

Florentino Pérez y Pedro Sánchez

Más contenido .....