Jaime Peñafiel estalla como nunca contra Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

El escándalo que han provocado las imágenes entre el Príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova sigue estando de plena actualidad. Mientras la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo continúa desaparecida de la vida pública, el marido de Mary de Dinamarca se encuentra en el punto de mira asumiendo su agenda oficial. Las reacciones han sido incesantes durante las últimas semanas, entre ellas, la de Jaime Peñafiel quien sorprendía realizando un sonoro comentario.

El periodista, que se encuentra de promoción por su nuevo libro 'Letizia y yo', ha visitado el programa 'Fiesta' y ha reconocido que no le había gustado la amistad entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova. Aunque iba más allá e indicaba lo que le había disgustado principalmente: "Me ha molestado una cosa". Acto seguido se pronunciaba sin tapujos: "Cogió un avión privado de la Casa Real para venir a Madrid y echar un polvo. Son los abusos que cometen los miembros de la Casa Real". Sus palabras dejaban boquiabierta a la presentadora del espacio, Emma García, y al resto de colaboradores. Asimismo señalaba que el heredero al trono de Dinamarca debería separarse y comparaba este episodio con otros de la monarquía española. "La Reina Sofía teniendo motivos de haberse separado no lo ha hecho. Hay veces que no se pueden soportar determinadas cosas".

El entorno de Genoveva Casanova se muestra preocupado por el momento de exposición que atraviesa

El círculo más próximo de la mexicana ha reconocido que está preocupado por el momento que atraviesa. Su exmarido, con quien mantiene una excelente relación, confirmaba que se encuentra mal. "Está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica". El Duque de Arjona explicaba que estaba sufriendo por ella. "Yo la quiero muchísimo, es mi familia". Mostraba su desasosiego por su salud, cabe recordar que el pasado verano sufrió una embolia pulmonar que le obligó estar ocho días ingresada en el hospital.

"Me preocupa muchísimo Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos. No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente. Lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar". La mexicana optó por refugiarse de la tormenta en el Palacio Arbaizenea de San Sebastián, la residencia que su exmarido heredó de la Duquesa de Alba. Por su parte, el Príncipe de Dinamarca está cumpliendo con su agenda oficial, pero de manera discreta. El heredero al trono danés ha reaparecido recientemente junto a su mujer y ambos se han mostrado distantes y muy tensos. Según apunta la prensa del país escandinavo, Princesa Mary no descarta que la polémica acabe en divorcio.