Jaime Peñafiel estalla contra Ana Obregón: “A mí también se me ha muerto una hija y no la utilizo en mi beneficio”

Desde que saliera a la luz la nueva maternidad de Ana Obregón, la actriz y presentadora ha copado miles de titulares y horas de televisión sobre este tema. Un tema que, precisamente, ha generado mucho debate a nivel social y político y hay opiniones para todos los públicos. Muchos han sido muy críticos con la decisión de Ana, mientras que otros han aplaudido el nuevo bebé que ha llegado a su vida. Entre los primeros se encuentra Jaime Peñafiel, quien en más de una ocasión se ha mostrado muy crítico con ella y en esta ocasión no ha sido diferente.

El periodista ha estallado contra Ana Obregón, quien en las últimas semanas ha acaparado diferentes portadas y está preparando una rueda de prensa en su regreso a España. Jaime Peñafiel se ha sentado en 'Cuatro al día', donde ha hablado sobre este tema, siendo muy directo y muy crítico con ella: "Hay algo que puede herir la sensibilidad de algunas personas y no falto el respeto. Pero a mí, y lo digo con toda la honestidad, estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija. Yo, que he perdido también a una hija, tengo la fuerza moral para decirlo", comenzaba diciendo.

Jaime Peñafiel se encuentra indignado con la actitud de Ana Obregón

A pesar de que algunos de los colaboradores intentaban que entrara en razón y no fuera tan crítico con Ana Obregón, quien ha perdido a un hijo a causa del cáncer, Peñafiel no ha dado el brazo a torcer y ha dejado clara su postura al respecto: "No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Y Ana con tal de estar en las portadas de todo el mundo es capaz de todo. Entonces a mí me indigna. Tengamos respeto por la memoria de tu hijo y ahora no utilices a tu hija y luego el libro. Yo he perdido a una hija y no lo permito. Hay que tener respeto por los muertos y no utilizarlos en propio beneficio. Te lo digo de verdad. ¿Quieres qué te cuente yo mi vida?", ha sentenciado.

No es la primera vez que Jaime Peñafiel se muestra muy crítico con Ana Obregón. En el 2020, tras la muerte de su hijo, Aless Lequio, el periodista compartió un escrito en su columna semanal en el diario El Mundo. Lo hizo después de que saliera a la luz que ese mismo año, la presentadora iba a dar las Campanadas en la Puerta del Sol. "Ana Obregón está ‘rentabilizando’ hasta la náusea la muerte de su hijo. No me parece de recibo exponer públicamente, en revistas y en la tele, ese shock emocional. Pero, sobre todo, estar dando esas campanadas tan festivas en la Puerta del Sol", decía Peñafiel.

A lo largo de estos años ha dejado clara su postura sobre la presentadora

En todo momento, el experto en Casa Real ha hablado con conocimiento de causa: “El fallecimiento de un hijo siempre me conmueve hasta lo más profundo porque lo he sufrido personalmente con Isabel, mi única hija. Como Álex lo era de Ana y Alejandro. Por ello estoy más que autorizado a expresar públicamente mi dolorida sorpresa por el protagonismo mediático que Ana Obregón está ‘rentabilizando’ el fallecimiento del hijo”. "No hay terapia mágica. El duelo hay que recorrerlo. No hay atajos. Solo el tiempo", dijo por aquel entonces.