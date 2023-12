Las 9 frases más explosivas de Jaime Peñafiel (desde Genoveva Casanova a la Familia Real)

Jaime Peñafiel es uno de los rostros más reconocibles -y reconocidos- del panorama 'rosa' patrio. A sus 91 lleva toda la vida dedicada al periodismo, oficio desde el que se ha escrito sobre todo y todos. Especialmente, valga resaltar, sobre la Casa Real y los entresijos de Zarzuela, a los que ha dedicado multitud de comentarios y columnas en televisión y diarios nacionales. En más de cuatro décadas de carrera, se ha caracterizado por su afilada pluma -y lengua-, con opiniones contundentes que le han valido numerosos titulares. También se ha sincerado sin pelos en la lengua sobre los pasajes más duros de su vida. Como cuando habló de la muerte de su hija con tan solo 21 años a causa de sus problemas con las drogas. A continuación, te compartimos las 11 frases más contundentes con las que ha deleitado a sus condicionales.

No hay polémica que se precie que no cuente con las apreciaciones de Jaime Peñafiel. Superados los 90 años, continua siendo uno de los periodistas referentes de la profesión y colaborador asiduo de programas televisivos y periódicos. El granadino no siempre estuvo vinculado a la crónica rosa. En sus años de juventud cubrió alguno de los capítulos de mayor trascendencia histórica, como la guerra de Vietnam o la de los Seis Días. Su salto de los reportajes bélicos a la prensa rosa se produjo en 1966, donde se ha consagrado como uno de los mejores. Repasamos sus comentarios más explosivos que le han valido pasar de creador de la noticia a protagonista de la misma (junto con el destinatario/a de sus palabras).

1. Jaime Peñafiel arremete contra Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca

El escándalo provocado por las imágenes de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova captaron la atención del periodista especializado en realeza europea desde el inicio. El heredero de la corona fue el objeto de sus señalamientos, con un sonoro y contundente comentario, que compartió en el programa 'Fiesta'. Además de dejar claro que las fotos de la pareja no le habían gustado nada, no dudó en compartir con la audiencia lo que más le había molestado de el encuentro 'secuestro. "Federico cogió un avión privado de la Casa Real danesa para venir a Madrid y echar un polvo. Son los abusos que cometen los miembros de la Casa Real". Sus palabras dejaban boquiabierta a la presentadora del espacio, Emma García, y al resto de colaboradores.

2. "La Reina Letizia ha roto a toda la familia"

El andaluz está convencido de que la Reina Letizia es quien ha dividido la Familia Real y quien impide que el emérito regrese a España. Desde su matrimonio con el Rey Felipe VI, doña Letizia ha sido objeto de numerosas críticas por parte de Jaime Peñafiel. "Imagino que si fuese por él vendría, pero es ella la que no quiere. Letizia ha roto a toda la familia. Hace mucho daño a la monarquía", ha llegado a decir sobre la madre de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

3. Sobre el Rey Felipe VI: "Es un pobre hombre"

Junto a la Reina Letizia, su marido es otro de los grandes destinatarios de las opiniones más drásticas de Jaime Peñafiel. El periodista le señala como uno de los grandes promotores de que don Juan Carlos no regrese a España a vivir y haya establecido su residencia en Emiratos Árabes. De él ha dicho: "Es una vergüenza que un señor eche a su padre de su casa y del país. En eso, Felipe no es un buen hijo. Es buena persona, pero un pobre hombre. Se merece volver a su casa y a su patria". Con sus palabras, Peñafiel se reafirma en la influencia de doña Letizia en que su marido haya marcado distancias con el emérito.

4. "Hago el amor todos los días"

El periodista está en plena forma a pesar de su avanzada edad. A sus 91 años, se toma sus rutinas diarias muy enserio. Unas más que otras, cabe resaltar. Prueba de ello, las sorprendentes declaraciones que emitió en 'Cuatro al día', donde colabora." Lo de hacer al amor es después, por la noche. Mi secreto es que como una vez cada 24 horas, ando todos los días diez kilómetros, trabajo mucho y hago el amor todos los días”, sentenció"

5. Los dardos contra la Reina Sofía

Aprovechando el escándalo de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, Jaime Peñafiel aprovechó para lanzar un duro comentario contra la actitud de la Reina Sofía. Esto por no haber tomado la decisión de separarse del rey Juan Carlos cuando salió a la luz su relación con Corinna Larse. "La Reina Sofía teniendo motivos de haberse separado no lo ha hecho. Hay veces que no se pueden soportar determinadas cosas", se pronunció.

6. Jaime Peñafiel estalla contra Corinna Larsen

Desde que se hiciera pública la 'amistad' entre la empresaria alemana y don Juan Carlos, el periodista ha cargado en varias ocasiones contra ella, a la que ha definido como "tipeja". Eso no le ha eximido de lanzar duras alegaciones contra el emérito. "Estoy harto de esta tipeja, una indecente. Se ha aprovechado del Rey", llegó a decir de Corinna. Sobre el padre del Rey Felipe VI, aseguró que: "Es indefendible. Yo le he defendido mucho, porque le tengo mucho afecto, pero es indefendible".

7. "Pedro Sánchez quiere cargarse la institución"

Coincidiendo con el momento en el que se destapó la relación del Rey Juan Carlos con Corinna Larsen, Jaime Peñafiel dedicó unas polémicas frases contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. "Es el principal interesado en cargarse la institución. Está traspasando unos límites que pertenecen a la intimidad de la familia real", dijo sobre él.

8. Jaime Peñafiel sobre la relación de la Reina Letizia y su excuñado

El periodista acaba de publicar el libro 'Letizia y yo', que ha hecho que ambos vuelvan al foco mediático. Pero no son los únicos rostros polémicos en esta historia. Jaime del Burgo, quien fuera marido de Telma Ortiz, hermana de la Reina, también se lleva su cuota de protagonista. Según Peñafiel, "él intentó pedirle matrimonio en una reunión que tuvieron. Él llevaba el anillo de pedida, ella le dijo que se había enamorado de otra persona. No dijo de quién", explicó.

9. Contra Ana Obregón: "A mí también se me ha muerto una hija"

Desde que saliera a la luz la nueva maternidad de Ana Obregón, la actriz ha copado cientos de titulares y horas de emisión. A Jaime Peñafiel también hay que darle el mérito de haberle dado su correspondiente cuota televisiva. "Estoy harto, dolorosamente harto, de que una persona esté utilizando la memoria de su hijo y ahora la de su hija. Yo, que he perdido también a una hija, tengo la fuerza moral para decirlo. No utilicemos nunca la memoria de los muertos en beneficio propio. Ana con tal de estar en las portadas es capaz de todo. A mí me indigna", le dedicó.