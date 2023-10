El momento en el que Will Smith pegó una bofetada a Chris Rock en plena celebración de los Premios Oscar 2022 ha quedado marcado para la historia de estos galardones. El protagonista de ‘El príncipe de Bell Air’ no tenía reparo en levantarse de su asiento y agredir al presentador de la velada cuando este último bromeaba sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett. Sin embargo, lo que nadie podía haber llegado a imaginar es que, por aquel entonces, ambos actores llevaban seis años distanciados. Algo que ha confirmado la intérprete de ‘El profesor chiflado’ en el adelanto de su próximo especial televisivo.

Aunque hasta ahora no se había hecho eco del punto en el que se encuentra su matrimonio con Will Smith, Jada ha asegurado estar viviendo una vida “completamente separada” de la del artista desde el año 2016. Sin embargo, ambos habían preferido preservar ese dato en su más absoluta intimidad ya que no se sentían “listos todavía” para hacer pública su separación. Es por ello que estos siete años de hermetismo habrían servido para que la pareja pudiera encontrar la manera de unir de nuevo sus caminos y seguir adelante, algo que no habría dado los frutos esperados.

La "promesa" que mantiene unidos a Will Smith y Jada Pinkett

La entrevista frente a Hoda Kotb no quedaba ahí, y la actriz revelaba que su matrimonio había llegado a su fin a consecuencia de “muchas cosas”. Tanto ella como Will se habían dado cuenta de que al estar juntos ya no eran tan felices como en un primer momento. Su vínculo poco a poco se fue erosionando hasta llegar a un punto de agotamiento y de no retorno pese a haber “hecho una promesa” de que nunca habría una razón para que se divorciaran. Al no haber encontrado todavía un motivo exacto por el que poner punto final definitivo a su historia de amor, ninguno de los dos ha dado el paso de divorciarse de forma legal.

Teniendo en cuenta que está a punto de cumplirse una década de su separación, todo apunta a que muy pronto Will y Jada se sentarán para redefinir las bases de su relación y llegar a un acuerdo, ya sea para continuar con su matrimonio o para romperlo por completo. Es por ello que ahora todas las miradas están posadas en la publicación de las memorias de la actriz, ‘Worthy’. Un libro que verá la luz el próximo 17 de octubre y que apunta a ser la respuesta a todas las preguntas que han surgido a los seguidores de uno de los matrimonios más mediáticos de los últimos años.