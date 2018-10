Jacqueline de La Vega se pronuncia tras la muerte de su ex, Cris Lozano

Hace unos días saltó la noticia de que la pasada noche del 28 de octubre falleció el empresario Cris Lozano. Su vida privada se dio a conocer tras su relación con Jacqueline de La Vega. Una relación que duró 13 años, entre los años 1992-2005. La mexicana ha querido rendir un homenaje al que fuera su marido y ha recurrido a las redes sociales para enviar un emotivo y cariñoso mensaje a Cris Lozano.

[Leer más: Hablamos con Óscar Lozano tras la muerte de su tío Cris Lozano, exmarido de Jacqueline de la Vega]

Jacqueline de la Vega, rota de dolor

“No puedo describir con palabras el dolor que siento al ver partir a mi compañero de viaje, mi maestro, mi amigo, mi amor, de esos amores que ni el tiempo ni una separación pueden cambiar. Toda una vida a su vera, viviendo su pasión por la vida, un visionario que veía futuro donde el resto no lo hacia. Gobernador, empresario, padre amado de Teresa y Diana, buen hermano, buen hijo buen tío amado amigo y mejor persona”, empezaba escribiendo Jacqueline de la Vega.

Recordó momentos junto al que fuera su pareja durante trece años

“Hicimos un viaje en el que vivimos cientos de vidas y nada cambio nunca entre nosotros, mi guía, mi fuerte, mi bunker, él me enseñó a tener alas y a usarlas. Ayer me dijo:

¿Sabes que siempre he sido feliz porque he pensado que todo el mundo era bueno?

Aunque veces la gente se pierde en la ambición y en lo que realmente no importa, hoy es uno de los peores días de mi vida. Se fue esta mañana, amaba demasiado y el corazón no puede con tanto”, continuaba diciendo.

Ha rendido un bonito homenaje a través de las redes



Para finalizar, añadió lo mal que lo estaba pasando en estos difíciles momentos: “Estoy rota y creo que nunca me curaré, es un desgarramiento conocer el amor incondicional y perderlo así. Hoy el mundo ha perdido a un ser impecable. Gracias Cris por tanto amor.

Cada minuto del resto de mi vida estarás aquí dentro de mi alma no me enseñaste a vivir sin ti”, terminaba diciendo.