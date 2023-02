Jacobo Ostos se burla de Miguel Frigenti tras agredirle

Este sábado, 25 de febrero, conocíamos que Miguel Frigenti había acabado en el hospital después de ser agredido por Jacobo Ostos en una discoteca. Mientras varios testigos de lo ocurrido manifestaron en 'Fiesta' que el colaborador de 'Sálvame' se había quedado inconsciente durante unos minutos, el hijo de Jaime Ostos justificaba lo que había hecho y aseguraba que le había dado "una bofetada ejemplarizante". Horas después de su polémica intervención, el DJ utilizaba sus redes sociales para echar más leña al fuego y no dudaba en burlarse del joven periodista.

Jacobo Ostos no se ha arrepiente de haber agredido a Miguel Frigenti. Es más, después de justificar que le había dado "una bofetada" porque considera que el periodista se rió de su padre tras fallecer, el DJ utilizaba sus redes sociales para burlarse del colaborador de 'Sálvame'. "Will Smith, siempre fuiste una inspiración", escribe el hijo de Jaime Ostos y lo hace añadiendo la polémica imagen del actor agrediendo a Chris Rock en los Oscar. No contento con esto, el hijo de Mari Ángeles Grajal da un paso más allá y sigue justificando su agresión con que fue una consecuencia del "karma".

Por el momento, Miguel Frigenti no se ha pronunciado públicamente sobre lo sucedido, aunque sí ha podido hablar personalmente con Alejandra Rubio. La hija de Terelu Campos aseguraba que este sábado se encontraba en el hospital a la espera de hacerse una radiografía puesto que presentaba fuerte dolores en pómulo.

"Una bofetada ejemplarizante"

Fuera de sí y sin ser consciente de sus palabras, Jacobo Ostos intentaba justificar sus acciones en 'Fiesta': "El 8 de enero de 2022 fallece mi padre en Colombia. Dos días después tengo que soportar que esta persona hable pestes de mi padre, sin mostrar respeto ninguno. Ayer tuvo la suerte de estar cerca de donde estaba yo. Le di una bofetada con la mano abierta correctora". El hijo del fallecido torero no entraba en razón e indicaba que le daba igual que Miguel Frigenti le denunciara puesto que considera que él ya ha hecho justicia. "Lo único que hice fue darle una bofetada ejemplarizante para que supiera qué es el respeto. Le di una bofetada bien dada, se la merece desde hace tiempo", insistía. Emma García, completamente estupefacta, intentaba mediar y le recordaba que "no puedes ir dando hostias". "Te has dejado llevar por un calentón que te va a traer consecuencias", comentaba la presentadora. El hijo de Mari Ángeles Grajal estaba convencido de que no le ocurrió nada al periodista y cree firmemente que no le produjo ninguna lesión.