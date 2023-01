Pepe Navarro está feliz después de que la Audiencia Provincial de Madrid ratificara a su favor hace unos días. La sentencia del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Madrid ha considerado inocente a Pepe Navarro del supuesto delito leve que fue denunciado por Ivonne Reyes. Han sido unos meses complicados para ambos, pero ya se conoce la opinión de la Justicia.

Este mismo jueves, la venezolana se dejaba ver a la salida de un restaurante en la capital española, donde hablaba de cómo había recibido la triste noticia. El próximo 14 de febrero, Pepe e Ivonne se volverán a ver las caras en los tribunales: Ivonne Reyes ha confesado que no sabe si podrá recurrir: «No lo sé. No lo sé». No le ha sorprendido el resultado: «No, tampoco me esperaba otra cosa».

Se toma como una victoria que, en esta ocasión, hayan llegado hasta los tribunales: «No, es que es un poquito largo de hablar porque realmente, como funciona todo, estoy agradecida que se me haya hecho caso por lo menos». Al preguntarle si haría una canción como Shakira de su historia, responde: «No, es que no sería una canción. Sería ‘lo que el viento se llevó’ en canción». Ella considera que una docuserie no sería suficiente porque tiene muchas cosas que contar: «¿Qué es más largo que una docuserie? Daría para muchas cosas pero la verdad es que lo que me interesa es, primero, la parte legal, siempre, y que se haga justicia divina y terrenal».

La venezolana asegura que no le sorprende el resultado

Vídeo: Europa Press.