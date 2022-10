Hay personas que ganan en las distancias cortas. Iván Sánchez, no. Él cautiva de cerca, de lejos y a medio camino; es guapo, sí, pero también buena gente. Y lo hemos comprobado ahora, con el lanzamiento de Sueño (Ed. Planeta), su primer libro. Un debut literario bastante sorprendente, igual que su novela, una historia intimista y reflexiva que habla de las relaciones de pareja y sobre todo del amor.

“Es que el amor es el motor del mundo, esa es la verdad. En mi novela hay tres voces, un personaje masculino muy oscuro y dos personajes femeninos que iluminan y equilibran la historia porque sin ellas habría salido una cosa muy jodida, que podría haber causado incluso rechazo.

¿Qué ha supuesto para ti escribir esta novela?

Ha sido una necesidad, casi una terapia. Fueron dos meses de trabajo brutal. Yo había escrito antes muchas cosas cortas, pero, por primera vez, no se me iba de la cabeza y empezaban a aparecer cada vez más ideas. Ahora con la distancia ya sé por qué se generó todo eso, qué es lo que quería sacar. Hay mucho que yo traía a mis espaldas y no era del todo consciente. Estaba muy bien, en un momento de mi vida muy tranquilo, pero tenía que acabar de archivar ciertos temas. Por eso este libro ha sido tan liberador.

Modelo, actor, productor y ahora escritor.

Yo soy un gran viajante, si algo soy en la vida es eso. Por placer y por trabajo, por las dos cosas. Si algo me ha movido en la vida es mi deseo de viajar, que es también mi deseo de conocimiento. Me encanta el arte, el cine, viajar, la historia, la arqueología… Pero yo no tenía vocación de ser una cosa u otra. Mi ansia por viajar me llevó a la moda, de ahí pasé a la interpretación y ahora estoy aquí. Y quiero seguir escribiendo. Seguro.

¿Qué hay en tu agenda?

He acabado el rodaje de una película, Nueva Tierra, y ahora se estrena la serie Bosé, que va a dar mucho que hablar.

¿Listo para las críticas?

Cuando hago algo, hecho está, y las críticas constructivas las acepto encantado, pero los palos gratuitos, pues no. Tengo 47 años y he pasado muchas guerras, ya no tienes la piel tan fina y a estas alturas te quedas con lo que te viene bien como persona y a nivel profesional.

Hacer de Miguel Bosé debe imponer un poco, ¿no?

Pues mira, lo conocí cuando yo tenía como 20 años y re-cuerdo que una de las cosas que me dijo entonces fue que le recordaba a él de joven… Curioso, ¿no? Creo en las energías y en que hay cosas ahí y por eso cuando me enteré de que esta serie se iba a hacer, de alguna manera, sabía que yo estaría en el proyecto, no me expliques porqué, pero tenía que estar ahí.

¿Te gustan los retos? ¿Te atreves con todo?

Bueno, las cosas que me dan miedo no las hago. Y cuando hay algo con lo que no voy a transigir, entonces digo que no. Eso lo aprendí cuando empezaba y me parece muy importante. Hubo un productor que me hizo pasar las de Caín y me planté, dije que ese tipo no me iba a fastidiar lo que me gustaba y bueno, esa puerta se cerró, pero se abrieron otras. He vivido y vivo una vida plena; mañana quién sabe, porque esto es una noria, pero hoy por hoy soy muy feliz.

FELIZ Y ENAMORADO

Iván tiene dos hijas, Olivia (12) y Jimena (16), de su relación con la actriz Elia Ga-lera. Después salió con las también actrices Ana Brenda y Camila Sodi y desde hace dos años comparte su vida con la modelo y ex Miss Venezuela Irene Esser. “Estamos tranquilos, felices y con mucha calma. La verdad, muy bien”, responde.