Lipedema, la enfermedad crónica que padecía Itziar Castro

Ocurrió durante la pandemia. El confinamiento nos llevó a todos a buscar diferentes formas de entretenernos entre cuatro paredes y un juego que se volvió muy viral fue el de replicar obras de arte famosas con nuestros propios cuerpos. Y así quiso hacerlo Itziar Castro, que optó por reproducir el popular cuadro de Botero, convirtiéndose en su voluptuosa modelo en el cuarto de baño. Esta fotografía no tardó en recibir cientos de mensajes de todo tipo, pero uno de ellos le llamó especialmente la atención, y es que desvelaba la posibilidad de que tuviese una enfermedad.

Así era. El usuario señalaba que Itziar Castro bien podría presentar un cuadro típico de lipedema, una enfermedad inflamatoria que surge por la acumulación de la grasa, que colapsa el sistema linfático y produce un linfedema añadido. "Existe dolor y sensibilidad, así como la tendencia a moretones”, le explicaba el usuario preocupándose por su salud y por el problema que creía tener. Algo que, más tarde, le confirmó un doctor. "La primera aparición suele ocurrir coincidiendo con cambios hormonales, por ejemplo después del inicio de la pubertad, tras el embarazo o en la menopausia", explicaba la propia actriz tras verificar que sufría esta enfermedad.

Itziar se convirtió entonces en parte del 11 por ciento de las mujeres españolas que padecen esta enfermedad, muchas de ellas sin saberlo, y es que, uno de los errores más comunes con la lipedema es que se suele confundir con celulitis y algunos de sus síntomas no siempre alertan a los profesionales, como pueden ser las infecciones. Algo que le ha ocurrido en más de una ocasión a la actriz, una vez, incluso, mientras rodaba. "En un rodaje de un capítulo de ‘Vis a vis’, tuve que parar porque se me hincharon las piernas y me dolían, tuve que ir a urgencias, allí me dijeron que era una infección y me mandaron antibióticos. Pero ahora sé que era lipedema, que provoca este tipo de infecciones y puede llegar a afectar al sistema linfático y a empeorarlo”, explicaba en sus redes sociales tras conocer la enfermedad que sufría.

Los síntomas más comunes son pesadez en piernas y/o brazos, dolor espontáneo y a la presión, tendencia a los hematomas, y, en estadios avanzados, puede llegar a afectar el sistema linfático llegando a provocar linfedema o lipolinfedema.

Tras informarse sobre la enfermedad y consultar a profesionales, Itziar explicaba que "no se puede eliminar con dieta o ejercicio, si bien existen medidas conservadoras para tratar de frenar su avance, el tratamiento definitivo es una intervención quirúrgica que consiste en eliminar dichas células grasas enfermas mediante una técnica que preserve y cuide los vasos linfáticos". Pese a este bache en su salud, la actriz quiso tranquilizar a sus seguidores asegurando que sus análisis clínicos estaban bien y que "su causa es desconocida aunque se sabe que hay un marcado componente hereditario y hormonal".