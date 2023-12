Se desvelan nuevos detalles sobre la causa de la muerte de Itziar Castro

El fallecimiento de la actriz Itziar Castro con tan solo 46 años ha dejado a todo su entorno destrozado. Y es que ni su familia ni amigos pensaron este final para ella, siendo días después de su muerte cuando se ha descubierto qué sucedió exactamente, confirmando así informaciones reveladas estos días. Ha sido su madre, Lucía Rivadulla, quien ha explicado frente a las cámaras el verdadero motivo por el que su corazón dejó de latir: "Ha sido una muerte súbita. Ha muerto feliz (...) Su corazón explotó y el mío también va a explotar". Unas palabras que ha pronunciado rota de dolor, pues ni ella ni el resto de su círculo se imaginan ahora la vida sin ella.

La madre de Itziar Castro: "Su corazón explotó"

Lo que sí se sabía era la enfermedad que sufría la intérprete, algo que por cierto recordó su amigo Santiago Segura tras conocerse su final. "Sufría lipedema, una enfermedad degenerativa. Con solo 46 años su fallecimiento ha sido un golpe repentino y cruel. La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía", escribió. Fue el pasado viernes, día 8 de diciembre, cuando la prensa amanecía con la repentina muerte de la reconocida actriz Itziar Castro, quien despuntó gracias a sus papeles en series como 'Vis a vis', 'Pieles' o Campeones' y cuya forma de ser consiguió dejar huella en muchos. Dentro y fuera de la televisión, también en sus redes sociales donde, por cierto, estuvo activa hasta horas antes de su partida.

¿Qué es una muerte súbita?

Pero, ¿cómo fueron las horas previas a la muerte de esta intérprete catalana tan querida? La actriz se encontraba en la piscina municipal de Lloret de Mar cuando se empezó a sentir mal y posteriormente entró en parada, unos instantes en los que los presentes entraron en pánico. A pesar de que efectivos del 112 intentaron reanimar a Itziar, se certificó su fallecimiento en la madrugada del 7 al 8 de diciembre, siendo días después cuando su cuerpo ha sido analizado. En concreto, en el Instituto de Medicina Legal y Forense donde se han certificado la causas exacta de la muerte: una muerte súbita. Esto quiere decir que Itziar Castro sufrió una alteración e interrupción inesperada en su actividad cardiaca, por lo que tanto su respiración como el flujo sanguíneo se detuvieron de inmediato.

Durante este fin de semana mucho se ha hablado de que Itziar podría haber sufrido una parada cardíaca, es decir, la pérdida de la función del corazón. Ha sido ahora cuando los expertos han analizado el cuerpo de la intérprete y han llegado a una clara conclusión: murió de forma fulminante. Unos datos que ha confesado también su progenitora tres días después de que la industria cinematográfica confirmara su muerte. "Era muy buena, no tenía nada, a mí y a todo el mundo. Entonces, darle las gracias a todo el mundo porque realmente no me esperaba esta acogida de ella", ha comentado su madre. Una imagen que pudo y quiso transmitir en vida a sus amigos, quienes insisten en recordarla como "una de las mujeres más vitales, activas y entusiastas de este tiempo".