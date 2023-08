Isco Alarcón ha hablado alto y claro sobe el beso que Luis Rubiales le plantó en la boca a Jenni Hermoso. Y ya era hora. Desde el polémico gesto del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la jugadora de la Selección tras ganar el Mundial eran varias las voces que pedían que los futbolistas hombres empezaran a manifestarse sobre lo ocurrido. La pareja de la actriz Sara Sálamo ha sido el primero. Con un mensaje bastante escueto pero definitorio, Isco se ha posicionado del lado de la madrileña, tachando la actitud del máximo responsable del fútbol nacional.

El gesto de Isco a favor de Jenni Hermoso que le saca los colores al resto de jugadores

El jugador del Betis no ha necesitado muchas palabras para condenar el inapropiado momento protagonizado por Rubiales. "Si no fue consentido, creo que es un abuso de poder. Le mando todo mi apoyo a Jenni Hermoso", sentenciaba a la salida de un entrenamiento desde su coche. Desde que empezara a correr como la pólvora la imagen del beso, el aluvión de críticas no ha cesado y, cerca de una semana después, el futuro del dirigente pende de un hilo. Sin embargo, y a pesar de las reacciones que se han ido sucediendo desde varios frentes (políticos, organizaciones, famosos y anónimos), se echaba en falta que algún futbolista hombre hablara alto y claro.

A Isco hay que reconocerle el gesto, pero sigue faltando más contundencia por parte de otros compañeros. Su pareja ha difundido las declaraciones de su chico en su cuenta oficial de Instagram y se unía a su claro posicionamiento. "Ni un paso atrás. Estamos contigo, Jenni", sentenciaba Sara Sálamo junto a las declaraciones del centrocampista del equipo sevillano.

Rubiales contra las cuerdas

Rubiales no podía empañar de peor manera la victoria histórica de la Selección Española en el Mundial de Fútbol. Las mujeres de La Roja se llevaron el tan codiciado título tras vencer por un 1-0 a Inglaterra en una final de infarto que mantuvo a todo el país en vilo. Sin embargo, y a pesar de esta hazaña épica de estas mujeres, todo el mundo habla del polémico beso. Si en un primer momento, aseguraba que las críticas eran "idioteces", tuvo que salir al paso y pedir perdón públicamente. Eso sí, muy a su pesar.

Sus disculpas han caído en saco roto, como evidencia Isco con su contundente declaración. Jenni Hermoso ya ha pedido que se tomen medidas ejemplarizantes contra Rubiales en un comunicado a través de su sindicato. Por su parte, la FIFA ya le ha abierto un procedimiento disciplinario por su comportamiento. A la espera de la asamblea extraordinaria que ha convocado la RFEF para el viernes 24 de agosto, las voces de dimisión resuenan cada vez más fuerte.

