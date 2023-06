Isabelle Junot muestra la primera fotografía de su hija Philippa: "Sigo en una nube"

Isabelle Junot y Álvaro Falcó disfrutan de las primeras semanas siendo padres. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Philippa, el pasado domingo 11 de junio. La pequeña vino al mundo en la clínica Ruber de Madrid por parto natural y tanto ella como la madre se encontraron perfectamente. En cuanto recibieron el alta, se marcharon juntos a casa a comenzar la nueva vida de todos como familia. Unos días después, llena de orgullo, presentaba a todos sus seguidores, por primera vez, a la recién nacida.

"Mi pequeña Philippa (My little Philippa)", comenzaba así su publicación. No puede estar más feliz de disfrutar esta nueva etapa que se abre con la llegada de la bebé. "Mil, mil gracias por todo vuestro cariño estos días. Sigo en una nube", escribía. Junto a ella demuestra todo el amor que siente por su pequeña con una de las que serán sus primeras fotografías juntas. En la muñeca de la primeriza madre se puede ver la pulsera de identificación médica del centro hospitalario. Las otras dos instantáneas es la bebé la única protagonista.

Aparece en su blanca cuna, acompañada por un largo y redondo cojín rosa. Este tiene su nombre en blanco bordado. Duerme plácidamente arropada por unas sábanas con motivos florales. Todos viven en un espectacular piso cerca del parque del Retiro, al que se fueron a vivir a principios de 2022, antes de su boda. Allí disfrutan de un piso con la luz natural como protagonista. Los amplios ventanales que recorren las paredes de todas las estancias ayudan a darle ese toque tan natural y claro que se mantiene con la decoración.

Isabelle Junot y Álvaro Falcó, padres de su primera hija

Isabelle Junot ha vivido un embarazo tranquilo y arropada de familiares y amigos. El pasado mes de mayo celebró con mucho de ellos una fiesta del bebé, una baby shower. Sus amigas más íntimas la colmaron de regalos y cariño, y no dudó en agradecérselo entonces. "Espectacular todo. Gracias a todas por este recuerdo tan divertido y especial, ¡Qué suerte tengo!", señaló. Fue toda una merienda, llena de suculentos dulces y mini tartaletas, con la decoración florar como protagonista. Los globos de color rosa, en honor a la recién nacida, estaban en el centro donde pudieron degustar una tarta en la que ponía 'Baby girl'. En ellas, sin embargo, no estuvo Tamara Falcó, uno de sus grandes apoyos y prima de su marido. Ahora podrá ir, resuelta ya la duda del nacimiento de Philippa, a su boda.

El 8 de julio se casa en El Rincón y ambas no sabían si iba a ser posible que estuvieran juntas ese día tan especial. Un enlace que está levantando mucha espectación y del que podrá saber más a través de la web virtual, incluida en la invitación, a la que seguro tiene acceso. La marquesa de Cubas compartió la noticia de su embarazo el pasado mes de enero, cuando su 2023 se conformaba en mágico incluso casi antes de empezar. Con Álvaro Falcó, el padre de su pequeña, lleva más de cinco años de relación cuando conocieron la feliz noticia. El hecho de que hayan dado a luz a su bebé les permitirá, con total seguridad, acudir a la boda de la marquesa de Griñón, que se casa el próximo 8 de julio con Íñigo Onieva. De esta forma, la pequeña de la casa llega un año después de que la pareja se diera el 'sí, quiero' en el palacio del Marqués de Mirabel en Plasencia.