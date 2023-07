La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva no solo es importante para los novios, sino también para sus más allegados. Este es el caso de Isabelle Junot. La esposa del primo de la marquesa de Griñón es una de las invitadas estrella al gran día no solo por su vínculo con la pareja, sino también por su recién estrenada maternidad, por la cual ha asegurado estar plenamente feliz: "Es buena, duerme bastante, de noche tenemos suerte y eso está todo bastante fácil, aunque es un cambio enorme", ha aclarado frente a las cámaras. Además, tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer especial hincapié en la chef y en el empresario, que en menos de dos días se darán el "sí, quiero" bajo los comentarios que consideran que es una boda gafada: "No, para nada, están felices", ha asegurado. ¡Dale al play y no te pierdas las emotivas declaraciones de la aristócrata a escasos días del evento del año!

Vídeo: Europa Press