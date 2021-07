Olga Moreno se convierte este miércoles en la absoluta protagonista de la noche con ‘Ahora, Olga’, el programa en el que responderá a Rocío Carrasco.

Este miércoles llega el gran momento. Olga Moreno tras salir de ‘Supervivientes’ se sienta de nuevo en Mediaset, aunque en esta ocasión para hablar alto y claro de lo vivido durante su relación con Antonio David Flores y responder a Rocío Carrasco. El programa ‘Ahora, Olga’ ya ha sido grabado y, aunque hay quien considera que es pronto para grabar este especial, la malagueña ha aceptado la propuesta de la cadena. Tras varios meses en los que se ha acusado a la empresaria de «provocadora» y en el que se ha hecho referencia a ella con mucha ironía como «madre coraje», Olga Moreno por fin contará su verdad. Habrá varios colaboradores en plató, entre otros, Kiko Matamoros, pero ¿qué se sabe de este espacio que tantos espectadores pretenden ver esta noche? Isabel Rábago ha sembrado la duda y ha dejado caer que podrían existir vetos en el programa en el que Olga será la absoluta protagonista.

«Hoy a las 22:00 obtendréis todas las preguntas que me hacéis. Lo que yo haría: verlo, escucharlo y luego cada cual que saque sus propias conclusiones. Lo que siempre os he recomendado en este asunto. Sencillo», dice Isabel Rábago. Si bien este primer tweet no da demasiados detalles de lo que seremos testigo, la periodista sí que ha dejado claro que Olga a diferencia de Rocío no ha dejado tan abierta la posibilidad de que se le pregunte por cualquier asunto. «Ahora, yo…Ojalá todos se sentaran en un plató como se sentó Rocío Carrasco. A ella se le pudo preguntar por todo y por todos. Pero todos no son como ella. Fin», añade Rábago. Ella como otros rostros conocidos tiene la información de qué ha sucedido durante la polémica entrevista que en tan solo unas horas verá la luz, al igual que Matamoros, quien ha respondido a su compañera, Rábago.

«Querida Isabel, no deberías confundir las circunstancias de una y otra ni las responsabilidades de cada quien. Creo que Olga contará su verdad esta noche y al espectador le corresponde decidir. No obstante, percibo cierto olor a goma quemada. Lo siento por ti, sabes que te quiero», dice Kiko Matamoros. Olga Moreno verá algunas de las declaraciones más llamativas de Rociito durante la docuserie y es que cabe recordar que las versiones dadas por las dos hasta ahora son completamente diferentes. La lista de acusaciones contra la malagueña es bastante larga y en esta ocasión le tocará mover ficha a ella para decir qué hay de cierto en todo lo dicho hasta ahora.

Rábago ha estado presente en el plató de ‘Ya es mediodía’ y ha dejado también entrever a quién se dirigirá este miércoles Olga en el especial. En concreto, ha señalado a Fidel Albiac, a quien podría dirigir su siguiente ‘bala’.