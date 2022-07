Isabel Rábago ha dado sus últimos pasos en ‘Viva la vida‘. Triste porque termine el magazine de fin de semana, pero feliz por haber formado parte del mismo, la periodista ha decidido poner tierra de por medio e iniciar unas vacaciones por todo lo alto. Aunque no ha desvelado su destino, sí que ha comenzado a compartir algunas imágenes, entre otras, un posado en bikini. La colaboradora de televisión vuelve a demostrar que tiene una esbelta figura, la cual, por cierto, no han dejado de aplaudir sus seguidores. Aunque no solo llama la atención esto, sino también la sensación que transmite Isabel Rábago en sus imágenes. Contagia paz y relax tras unas más que merecidas vacaciones junto a su marido, fotografías que te mostramos a continuación.