Isabel Preysler ha estallado contra Mario Vargas Llosa, con el que rompió hace ya unos meses. A pesar de que siempre ha sido de no hablar de sus ex y de mantener su malestar con ellos en la más estricta intimidad, la socialité ha dado un golpe en la mesa porque considera que hay límites que no se pueden traspasar. Y según ella, el premio Nobel los ha traspasado. Pero no con ella, sino con sus hijos. Y ha lanzado una declaración rotunda sobre un añadido que hizo supuestamente el escritor a su cuento 'Los Vientos' en contra de Tamara Falcó.

"Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Hablaba de las islas Marquesas, en referencia al marquesado de Griñón que Tamara heredó de su padre, y se reía de ella, una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él. Meterla en todo esto me parece caer muy bajo", reconoce Isabel Preysler en una entrevista concedida a ¡Hola! La madre de Tamara Falcó tiene claro que los párrafos se han añadido después, algo que no es así, ya que el párrafo del que habla ya estaba en la versión original cuando este libro se publicó el 1 de octubre de 2021.

A Isabel Preysler no le ha sentado bien que se meta con su hija Tamara

Pero, ¿qué párrafo de este cuento habla de Tamara Falcó? 'Los Vientos' incluye una mención a la colaboradora de 'El Hormiguero' y es lo que ha disgustado a Isabel: "La Filosofía comparte el departamento académico con Teología y Cocina. ¡Vaya mezcla! Me imagino el diploma de Doctor en Filosofía, Teología y Gastronomía y me muero de risa". Isabel asegura no estar "ni resentida, ni molesta, ni enfadada" en la entrevista., pero sí deja claro que no le han gustado algunas palabras del escritor sobre su familia. Isabel Preysler está cansada de los dimes y diretes en los que se ha convertido su extinta relación con Vargas Llosa, quien, por cierto, ya se encuentra en París con sus tres hijos, sus nietos y su exmujer, Patricia Llosa, con los que asistirá a la ceremonia de ingreso en la Academia francesa. Mientras ella está más lejos de Mario, y también más disgustada con él por traspasar límites, este está cada vez más cerca de su ex.

Pero no es el único párrafo que ha creado polémica en el cuento de Mario Vargas Llosa. En otro de los párrafos de su cuento podría hablar también de la afición de Isabel y su hija a los cuidados faciales y corporales. "Cuando yo les pregunté por qué se preocupaban tanto por las cremas, los ungüentos, los aceites, los noté incómodos, como si hubiera violado un terreno íntimo. Me confesaron que todo el dinerito que ganan con trabajos eventuales y las pensiones que recibían por el mero hecho de existir, los invertían en comprarse pastillas, lociones, tónicos...", escribe en su relato, conocido ya popularmente como "el cuento de la pichula".