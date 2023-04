Comienza la cuenta atrás para la gran boda del año entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La pareja está metida de lleno en los preparativo del enlace y ya cuenta con la lista de invitados que acudirá a la celebración que tendrá lugar en la Finca El Rincón. Boris Izaguirre no está invitado, a pesar de que en el pasado era íntimo de la familia de Isabel Preysler. Ahora se ha dado a conocer el motivo principal que provocó el fin de la relación entre ambos.

El distanciamiento entre la socialité y el escritor es bastante reciente y se remonta a los últimos meses. Uno de los detalles que no gustó a Isabel Presyler sucedió cuando Tamara Falcó e Íñigo Onieva rompieron su romance -después de que se filtrase un vídeo comprometido del empresario-, el venezolano publicó un artículo que incomodó a los distintos miembros del mediático clan sobre la colaboradora de 'El Hormiguero'. Cabe recordar que entonces recibió muchas críticas tras acudir a un congreso ultracatólito en México, entre ellas, las del escritor. A ello hay que añadir un encontronazo que sufrió Isabel Preysler con el marido de Boris Izaguirre en una fiesta repleta de rostros conocidos.

El malestar de Isabel Preysler

"A Isabel le sentó muy mal el tono en el que Rubén Nogueira (marido de Boris Izaguirre) se dirigió a ella y lo quiso dejar ahí, pero lo peor fue cuando se dirigió a su hija, Ana Boyer, con aspavientos y dándose cuenta todos los invitados. Ahí se acabó toda posibilidad de reencontrarse. Mientras tanto Boris no se atrevió a dar la cara, ni a pedir disculpas", ha contado Kiko Matamoros en 'Sálvame'. "Cuando tú le abres las puertas de tu casa a una persona, le has dado confianza y un espacio, lo mínimo que tienes que ser en la vida es agradecido", ha añadido el colaborador.

Aquel desencuentro que tuvo como escenario una fiesta en la que se dieron cita muchos rostros conocidos habría sido el punto y final de la relación. Al parecer el marido de Boris Izaguirre quería saber el motivo por el que la socialité no contestaba a los mensajes que le habían enviado. Ella, que siempre ha sido una mujer muy discreta, habría considerado que el tono utilizado no fue el adecuado. La raíz del conflicto viene por la columna del escritor en 'El País' donde criticó a la hija de Isabel Preysler. "En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejar a Tamara del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea", indicó.

La rectificación de Boris Izaguirre

En distinta ocasiones, el escritor ha querido matizar las palabras que no gustaron a la familia Preysler y en especial a Tamara Falcó. "Hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación, ni tanto paterna como materna, tenga una actitud de esa forma", señaló tras el revuelo ocasionado. Sin embargo, los lazos de la amistad tan estrecha que mantenía con los distintos miembros parecen ser, por el momento, irrecuperables. El gesto más evidente es que no estará presente en la sonada boda, que tendrá lugar el próximo 8 de julio, y que promete ser la boda del año de la crónica social. Tendremos que esperar para ver si el tiempo consigue recuperar esta vieja amistad.