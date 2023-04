Isabel Preysler y Alfonso Díez, ¿juntos? El viudo de la duquesa de Alba responde

Alfonso Díez ha tenido que afrontar las preguntas de la prensa después de meses alejado de la pantalla. El que fue marido de la Duquesa de Alba ha vuelto a los medios tras conocerse que habría tenido una "cita" con Isabel Preysler. Ambos habrían disfrutado de una cena por el barrio de Chamartín. En ese encuentro habría otras dos personas más, una "cena por parejas", y se produjo en un exclusivo restaurante de Madrid. Los reporteros le esperaban en las calles de la capital para conocer cuál es su reacción, como puedes ver en el vídeo a continuación.

Vídeo: Europa Press

Ha ignorado en todo momento lo que le comentaban, pero ha sido muy significativa las únicas palabras que les ha dedicado: "Es un despropósito". No quiere ni oír hablar del tema e ignora lo que le preguntan. Se lo dice, incluso, al reportero muy molesto por la pregunta que le efectuaba: "No paso de todo no, de ustedes sí". Era en el podcast de Las Mamarazzis donde se descubre esto y las que podían hablar con testigos que aseguraban presenciar dicho encuentro. 'Socialité' este mismo jueves acudía en su búsqueda y recibían la misma negativa al respecto. En ambos momentos se limitaba a acelerar el paso para poder dejar atrás a los reporteros y evitar, así, cualquier especulación al respecto.

Ni Alfonso Díez, ni Isabel Preysler tienen pareja conocida en la actualidad. El primero se quedó viudo cuando falleció la Duquesa de Alba el 20 de noviembre de 2014. En el caso de la segunda, no tiene ningún compañero a su lado desde que rompiera su relación con Mario Vargas Llosa. La noticia saltó a principios de este mismo año, en el mes de enero, y los medios han sido testigos de las entrevistas, reproches de ambas familias y la vuelta de este con su anterior esposa, Patricia Llosa.

Isabel Preysler pasa página tras su ruptura con Mario Vargas Llosa

Isabel Preysler se ha mostrado muy sincera y rotunda a la hora de hablar de su ruptura con Mario Vargas Llosa. Desde que se conoció la noticia son muchas las informaciones que apuntaban a uno y otro lado como los culpables del inesperado final. En una de sus apariciones el mes pasado, la socialité tiró de elegancia para asegurar a los que le preguntaban que ya había conseguido pasar página. Tras confirmar que estaba "todo bien", sorprendió con un "sí, absolutamente" cuando hablaban de dejar al escritor atrás. Antes ya había confirmado que estaba decepcionada por todo lo que había dicho: "Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos".

Especialmente dolida estaba por las palabras que le dedicó a su hija, Tamara Falcó, aunque fueran en tono literario. "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella (Tamara), una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", declaraba. Ahora está centrada absolutamente en la boda de su hija. La Marquesa de Griñón se dará el sí quiero con Íñigo Onieva en unos cuantos meses y es una celebración que exige mucha planificación. Está al lado de su hija siempre que lo necesita, incluso cuando discrepan por el vestido de novia que esta habría elegido. El pasado 18 de febrero celebraron todos juntos, incluso, su cumpleaños. Se reunieron en su casa de Puerta de Hierro en una celebración íntima donde compartir tarta, café y confidencias por su 72 cumpleaños.