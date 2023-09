Isabel Preysler da un giro radical a su vida: sus nuevos proyectos

En la misma semana en la que Julio Iglesias cumple 80 años, Isabel Preysler ha salido de su refugio. La reina de corazones reaparecía con una enorme sonrisa en el Teatro Real, donde le hizo la competencia incluso a la Reina Letizia. Ataviada de un traje satinado en gris perla, se convirtió en una de las protagonistas, pero no solo por su look. Su poderosa actitud fue uno de los aspectos más destacados de la noche para los allí presentes. No era para menos y es que la madre de Tamara Falcó ha resurgido como el ave fénix. De un tiempo a esta parte, ha dado un giro radical a su actitud, reinventándose a nivel personal y profesional. Tanto es así que, según aseguran fuentes de toda solvencia, tiene varios proyectos entre manos que le han devuelto el brillo a sus ojos. Y no, no solo hablamos de Disney.

Isabel Preysler tiene varios proyectos entre manos

Nueve meses después de que rompiera con Mario Vargas Llosa, Isabel Preysler tiene claro que quiere "disfrutar". "Se siente joven, animada, sale con amigas y tiene ganas de hacer cosas", explica quien bien la conoce. Lo ha demostrado su nueva hoja de ruta y también con que se haya atrevido a fichar por Disney Plus, donde ha grabado una serie documental al más puro estilo Tamara Falcó en Netflix. Aunque siempre ha tenido relación con la televisión, lo cierto es que en los últimos años sus apariciones en programas han sido puntuales. Intervenciones, por cierto, lo suficientemente amables para que Isabel Preysler guarde un recuerdo dulce y para saber que el mundo audiovisual le puede abrir muchas puertas a sus 72 años.

Pasará de este modo de personaje secundario a protagonista y lo hará por decisión propia. Acompañada eso sí de una nueva persona que se ocupa de su comunicación como es Belén Lacalle, quien vigilará al detalle el constante cambio de Isabel que para muchos ha sido un acierto. Y, aunque siempre dan vértigo este tipo de retos, la exmujer de Julio Iglesias viene pisando fuerte con "otros proyectos" que veremos más pronto de lo que podríamos imaginar. Ideas que ya son una realidad y que para Isabel no solo le reportarán grandes beneficios económicos, sino que también le ayudarán a nivel personal, tal y como ha podido confirmar la revista SEMANA.

Ahora toca centrarse en sí misma. Mirar hacia adentro y pensar en qué le hace feliz, aunque en un principio parezcan ideas descabelladas. Porque... ¿quién le iba a decir a la socialité que daría el salto al streaming? Un reality en el que abrirá las puertas de la increíble casa de Puerta de Hierro y donde mostrará su hogar de 2000 metros cuadrados y 5000 de parcela, no siendo los únicos proyectos que nos esperan con Isabel como pieza clave. Esto evidencia que no se ha quedado con los brazos cruzados y que en los últimos meses ha trabajado intensamente para seguir en primera línea.

El pasado de Isabel Preysler como presentadora de televisión

25 años atrás Isabel Preysler tuvo un programa propio llamado 'Hoy en casa' en Telecinco. En él hablaba de protocolo, decoración y salud, pero seis entregas después echaron el cierre por baja audiencia. Décadas después ha hecho cameos en espacios tan diversos como 'Mask Singer', lo que deja ver que es tremendamente polifacética.