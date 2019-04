Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa desvelan detalles desconocidos sobre su relación

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa nos han vuelto a sorprender. Y es que la pareja ha tomado la decisión de hacer su entrevista más sincera, pero no a un medio de comunicación español, sino a la revista peruana Cosas. Isabel y Mario han desvelado detalles de su relación que desconocíamos hasta el momento, sobre todo, cómo fueron los complicados inicios de su noviazgo.

Hace cuatro años que empezaron a salir, un inicio de noviazgo que no fue fácil. De hecho, ya desde el principio tuvieron que lidiar con la prensa, cuando todavía no se sabía que estaban juntos. Y es que el editor de una revista contactó con Isabel Preysler para desvelarle que tenía unas fotos de ellos juntos en casa de Enrique Iglesias en Miami. Se convertirían en el primer documento gráfico que confirmaría la relación entre ambos.

“Le dije que ya estaba cansada. La gente acababa de estar liándome con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y yo no quería empezar con otro rumor”, comienza explicando Isabel Preysler sobre estas fotos. Pero finalmente, esas imágenes no vieron la luz: “Lo que nos salvó fue la terraza de Enrique, que está techada. Puede parecer una tontería, pero ese detalle es una diferencia importante”, desvela.

Las primeras fotos que confirmaban su relación estaban en manos de una revista

“Si un juez llegaba a considerar ese lugar como un interior de una casa, podría acusar a la revista de atentado contra la intimidad y condenarla a pagar una indemnización millonaria. El editor pudo hacer las consultas legales y por eso prefirió no arriesgarse a publicar las fotos”, concluye sobre este tema.

La revista tomó la decisión de no publicarlas

Finalmente, unos meses después, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa no pudieron evitar que salieran publicadas las primeras fotos que confirmaban su relación. Esto llevó a Patricia Llosa a tomar una decisión drástica: mandar un comunicado para que respetaran su intimidad y la de toda su familia.

“Mis hijos y yo estamos sorprendidos y muy apenados por las fotos que han aparecido en una revista del corazón. Hace apenas una semana estuvimos con toda la familia en Nueva York celebrando los 50 años de casados y la entrega del doctorado en la Universidad de Princenton. Les rogamos respeten nuestra privacidad”, decía Patricia en un comunicado.

Patricia Vargas LLosa, ‘sorprendida’: ‘Acabamos de celebrar nuestro 50 aniversario’

Patricia Llosa mandó un comunicado pidiendo respeto

Este comunicado llegó a Isabel y Mario, que continuaban disfrutando de los inicios de su relación. De hecho, ese mismo día habían quedado para ir a cenar, según explican ellos mismo en esta sincera entrevista. La reina de corazones prefirió quedarse en casa y no salir a ningún lado. Mario, cansado, le dijo que no, que saldrían a cenar: “Ese comunicado no dice la verdad, y no puedes dejar que decida tu vida un grupo de paparazzis”

El comunicado de Patricia Llosa no frenó los planes de la pareja

Isabel Preysler ha sido siempre una cara reconocida en la prensa del corazón. “Hay gente que vendo las fotos a la prensa yo misma, ¡y no cobro ni un céntimo!”, ha aclarado. Mario Vargas Llosa, por su parte, ha querido aclarar que la separación de Patricia Llosa y la relación con Isabel Preysler ha provocado la ruptura con gran parte de su familia.

“Poco a poco he ido restableciendo una relación amistosa y cordial con parte de mi familia. No con todos, pero con una buena parte. Eso es importante, sobre todo porque tengo cinco nietas y un nieto. Y no los quiero perder”, dice Mario.

¡Así fue el reportaje de Isabel y Mario para la revista peruana Cosas!